19-летний москвич из-за девушки до смерти забил 29-летнего рязанца

СЕГОДНЯ 10:32 2019-12-04T10:32:19+03:00

В результате потасовки москвич несколько раз ударил 29-летнего рязанца, который от полученных повреждений скончался. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Касимовском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего москвича, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Следователи Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области установили, что в ночь на 4 августа 2019 года на одной из улиц поселка Елатьма между двумя молодыми людьми произошла ссора. Один из них приехал на отдых из Рязани, другой – из Москвы. Конфликт произошел из-за ревности к девушке.

В результате потасовки москвич несколько раз ударил 29-летнего рязанца, который от полученных повреждений скончался.

Во время следствия молодой человек признал вину. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU