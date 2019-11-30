В Приокском 19-летний рязанец до смерти забил 50-летнюю женщину
28 ноября в одной из квартир дома по улице Молодцова обнаружили труп 50-летней женщины. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном СК.
По предварительным данным, накануне в квартире было застолье, к хозяйке пришли двое ее знакомых. Во время распития алкоголя между женщиной и 19-летним парнем произошла ссора. Парень не справился с эмоциями и до смерти забил хозяйку квартиры. После этого подозреваемый вместе с приятелем скрылись.
В настоящее время следователи Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
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ИСТОЧНИК KP.RU