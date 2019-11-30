2019-11-30T11:41:17+03:00
Происшествия

В Приокском 19-летний рязанец до смерти забил 50-летнюю женщину

На улице Молодцова во время пьянки произошла ссора, которая закончилась избиением
Александр РАДЫГИН
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В настоящее время следователи Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».В настоящее время следователи Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».Фото: Алексей БУЛАТОВ
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28 ноября в одной из квартир дома по улице Молодцова обнаружили труп 50-летней женщины. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном СК.

По предварительным данным, накануне в квартире было застолье, к хозяйке пришли двое ее знакомых. Во время распития алкоголя между женщиной и 19-летним парнем произошла ссора. Парень не справился с эмоциями и до смерти забил хозяйку квартиры. После этого подозреваемый вместе с приятелем скрылись.

В настоящее время следователи Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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