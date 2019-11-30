В Приокском 19-летний рязанец до смерти забил 50-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 11:37 2019-11-30T11:41:17+03:00

В настоящее время следователи Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Молодцова во время пьянки произошла ссора, которая закончилась избиением

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28 ноября в одной из квартир дома по улице Молодцова обнаружили труп 50-летней женщины. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном СК.

По предварительным данным, накануне в квартире было застолье, к хозяйке пришли двое ее знакомых. Во время распития алкоголя между женщиной и 19-летним парнем произошла ссора. Парень не справился с эмоциями и до смерти забил хозяйку квартиры. После этого подозреваемый вместе с приятелем скрылись.

В настоящее время следователи Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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ИСТОЧНИК KP.RU