2019-10-30T10:16:33+03:00
Происшествия

Подозреваемых в жестоком убийстве сасовца задержали

Знакомого они просто забили до смерти
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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Сасовские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения 29 октября тела 43-летнего мужчины. Труп с признаками насильственной смерти нашли на улице райцентра, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ. Напомним, о трагедии уже писали в соцсетях.

На место выехала группа криминалистов. При осмотре они нашли следы, позже позволившие выйти на подозреваемых. Ими оказались знакомые убитого. Это 30 и 31-летний жители Сасова, один из которых уже был судим. Молодые люди задержаны.

По информации следователей, началось все с того, что в одном из домов райцентра гуляла компании приятелей. Выпив, мужчины поссорились и двое начали избивать 43-летнего знакомого. От побоев он скончался, тело же приятели решили «спрятать» в другом месте.

В ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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