2019-10-29T21:47:47+03:00
Происшествия

В райцентре Сасово неизвестные до смерти забили мужчину

На место преступления из Рязани выезжала группа криминалистов
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В Сасово сегодня из Рязани выезжала группа криминалистов.В Сасово сегодня из Рязани выезжала группа криминалистов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Во вторник, 29 октября, в социальных сетях появилась информация о том, что минувшей ночью в райцентре Сасово неизвестные на улице насмерть забили мужчину. Его тело рано утром обнаружил местный житель, когда вышел покурить на балкон.

В пресс-службе Следственного комитета РФ по Рязанской области информацию не подтвердили и не опровергли. Единственно о чем в настоящее время можно говорить со стопроцентной достоверностью, что в Сасово сегодня из Рязани выезжала группа криминалистов.

Более полная информация будет доступна утром в среду, 30 октября.

Напомним, что в начале этого года райцентр Сасово всколыхнуло другое громкое убийство: мужчина ножом расправился с престарелой семейной парой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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