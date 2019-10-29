В райцентре Сасово неизвестные до смерти забили мужчину
Во вторник, 29 октября, в социальных сетях появилась информация о том, что минувшей ночью в райцентре Сасово неизвестные на улице насмерть забили мужчину. Его тело рано утром обнаружил местный житель, когда вышел покурить на балкон.
В пресс-службе Следственного комитета РФ по Рязанской области информацию не подтвердили и не опровергли. Единственно о чем в настоящее время можно говорить со стопроцентной достоверностью, что в Сасово сегодня из Рязани выезжала группа криминалистов.
Более полная информация будет доступна утром в среду, 30 октября.
Напомним, что в начале этого года райцентр Сасово всколыхнуло другое громкое убийство: мужчина ножом расправился с престарелой семейной парой.
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Оба подозреваемых несовершеннолетние (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
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