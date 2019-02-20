Подозреваемый в жестоком убийстве пожилой пары в рязанском Сасове признал вину (фото)

СЕГОДНЯ 15:03 2019-02-20T15:29:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Подозреваемому в убийстве пожилой пары в Сасове предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области. При этом раскрылись и подробности трагедии, всколыхнувшей всю область.

На «дело» мужчина отправился вечером 6 февраля. По информации следователей, подойдя к дому, он отключил электрический счетчик, а после спрятался. Выждав, пока 76-летний хозяин выйдет на крыльцо, напал на пенсионера, несколько раз ударил его кулаком по голове, а затем ножом в грудь и спину. Сасовец скончался тут же – на крыльце собственного дома.

Зайдя во внутрь, грабитель прямо в коридоре наткнулся на 73-летнюю хозяйку и ударил ее ножом в грудь. Ранение оказалось смертельным. Собрав в доме все деньги, что нашел, он спокойно ушел. Спустя два дня тела стариков обнаружила их дочь.

Рязанским следователям и оперативникам раскрыть это убийство помогал старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России. Вместе с ним рязанцы и вышли на подозреваемого.

Орудие преступления и другие вещдоки уже нашли. Напомним, мужчину задержали 13 февраля. Он признал свою вину и подробно рассказал о преступлении.

Сейчас он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU