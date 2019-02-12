В рязанском райцентре Сасово нашли убитыми пожилых супругов

12 Февр. 13:00 2019-02-12T13:01:59+03:00

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«Комсомольской правде» из собственных источников стало известно, что в райцентре Сасово 8 февраля в частном доме женщина обнаружили тела своих родителей с признаками насильственной смерти. Убийство произошло предположительно 6 февраля.

В Следственном комитет РФ по Рязанской области подтвердили, что по факту обнаружения тел возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство». Дело ведет Сасовсокий МСО СКР по Рязанской области.

В интересах следствия никакая другая информация не разглашается.

ИСТОЧНИК KP.RU