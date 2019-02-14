2019-02-14T16:37:10+03:00
Происшествия

Подозреваемый в убийстве рязанской супружеской пары заставил их открыть дверь, отключив электросчетчик

Мужчина по решению суда заключен под стражу
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала о жестоком убийстве в райцентре Сасово.

6 февраля жертвами преступника стали 76-летний мужчина и его 73-летняя супруга. Тела погибших обнаружила их дочь 8 февраля. 13 февраля подозреваемый в убийстве был задержан. 14 февраля Следственный комитет РФ по Рязанской области сообщил, что по ходатайству следователя подозреваемого заключили под стражу.

Установлено, что мужчина пришел к частному дому, где проживала семейная пара, с целью наживы. У подозреваемого были большие долги, при этом он знал, что супруги живут довольно состоятельно.

На крыльце дома мужчина отключил электрический счетчик и спрятался, дожидаясь, пока отворится входная дверь. Когда из дома вышил глава семьи, злоумышленник ударил его кулаком в голову и нанес несколько ударов ножом в грудь и спину. Войдя в дом, в коридоре он встретил хозяйку и также нанес ей несколько ударов ножом. От полученных ран супруги скончались на месте преступления. Найдя в доме деньги, мужчина поспешно скрылся с добычей, а также постарался скрыть улики.

Несмотря на то, что прошло несколько дней после преступления сотрудники полиции, управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области, совместно со следователями СКР провели огромную работу, обнаружили орудие преступления и вышли на след подозреваемого. Им оказался один из местных жителей.

Подозреваемый уже признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Госавтоинспекции Рязани изменились телефоны для обращения водителей
В Рязани снегоуборочный погрузчик наехал на пешехода
Жестоко избившего подростка рязанца отправили в колонию
На рязанской дороге легковушка вылетела на встречку под MAN
Следователи хотят арестовать федерального чиновника по делу рязанского «Детского питания»
Полиция ищет очевидцев наезда на пенсионера в Рязани
Рязанец, систематически воровавший из магазинов алкоголь, пойдет под суд
Из-за плохой уборки снега рязанская прокуратура направила в суды 8 исков
Пьяный рязанец вынес из супермаркета электронные весы
На злобу дня: рязанка засудила УК за упавший на автомобиль снег
Врачи рязанской горбольницы № 11 спасли пациенту единственную почку
В рязанском райцентре мужчина угрожал сожительнице ножницами и подушкой