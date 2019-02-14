Подозреваемый в убийстве рязанской супружеской пары заставил их открыть дверь, отключив электросчетчик

СЕГОДНЯ 16:24 2019-02-14T16:37:10+03:00

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Ранее «Комсомольская правда» рассказывала о жестоком убийстве в райцентре Сасово.

6 февраля жертвами преступника стали 76-летний мужчина и его 73-летняя супруга. Тела погибших обнаружила их дочь 8 февраля. 13 февраля подозреваемый в убийстве был задержан. 14 февраля Следственный комитет РФ по Рязанской области сообщил, что по ходатайству следователя подозреваемого заключили под стражу.

Установлено, что мужчина пришел к частному дому, где проживала семейная пара, с целью наживы. У подозреваемого были большие долги, при этом он знал, что супруги живут довольно состоятельно.

На крыльце дома мужчина отключил электрический счетчик и спрятался, дожидаясь, пока отворится входная дверь. Когда из дома вышил глава семьи, злоумышленник ударил его кулаком в голову и нанес несколько ударов ножом в грудь и спину. Войдя в дом, в коридоре он встретил хозяйку и также нанес ей несколько ударов ножом. От полученных ран супруги скончались на месте преступления. Найдя в доме деньги, мужчина поспешно скрылся с добычей, а также постарался скрыть улики.

Несмотря на то, что прошло несколько дней после преступления сотрудники полиции, управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области, совместно со следователями СКР провели огромную работу, обнаружили орудие преступления и вышли на след подозреваемого. Им оказался один из местных жителей.

Подозреваемый уже признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU