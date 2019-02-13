Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве рязанской супружеской пары

13 Февр. 11:53 2019-02-13T11:57:16+03:00

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В среду, 13 февраля, пресс-служба СКР по Рязанской области сообщила о том, что подозреваемый в убийстве супружеской пары в райцентре Сасово задержан. Напомним, что вечером 8 февраля в частном доме были обнаружены тела 76-летнего мужчины и 73-летней женщины со следами насильственной смерти. Сасовский МСО СКР по Рязанской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

Благодаря грамотным действиям следователей подозреваемого задержали по «горячим следам». Им оказался один из местных жителей. Мужчина сказал, что пошел на преступление из корыстных побуждений.

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU