В Новомичуринске пьяные парни вступились за девушку и забили мужчину до смерти
21 ноября в общежитие Новомичуринска двое нигде неработающих молодых людей (один из них несовершеннолетний) в компании юных дам распивали спиртное. За разговорами вспомнилось, что несколькими днями ранее 43-летний сосед по общежитию позволял себе излишние вольности в отношении одной из девушек. Обидчика вызвали на «дуэль» в туалет.
Первый молодой человек несколько раз ударил мужчину кулаками, второй – нанес несколько ударов ногами. Травмы оказались смертельными.
Девушка, не видела как «заступники» избивали обидчика, но, узнав, что тут скончался, сразу рассказала обо всем друзьям. Парни пришли в полицию с повинной.
Издательству «Пресса» ситуацию прокомментировал следователь Михайловского межрайонного следственного отдела СК России по Рязанской области Дмитрий Демьянчук:
- Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы. Для несовершенного летнего парня все сильно осложняется тем, что ранее он привлекался за кражу и угон.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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