2019-11-25T11:41:53+03:00
Происшествия

В Новомичуринске пьяные парни вступились за девушку и забили мужчину до смерти

Преступление произошло в одном из общежитий города энергетиков
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

21 ноября в общежитие Новомичуринска двое нигде неработающих молодых людей (один из них несовершеннолетний) в компании юных дам распивали спиртное. За разговорами вспомнилось, что несколькими днями ранее 43-летний сосед по общежитию позволял себе излишние вольности в отношении одной из девушек. Обидчика вызвали на «дуэль» в туалет.

Первый молодой человек несколько раз ударил мужчину кулаками, второй – нанес несколько ударов ногами. Травмы оказались смертельными.

Девушка, не видела как «заступники» избивали обидчика, но, узнав, что тут скончался, сразу рассказала обо всем друзьям. Парни пришли в полицию с повинной.

Издательству «Пресса» ситуацию прокомментировал следователь Михайловского межрайонного следственного отдела СК России по Рязанской области Дмитрий Демьянчук:

- Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы. Для несовершенного летнего парня все сильно осложняется тем, что ранее он привлекался за кражу и угон.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Подозреваемых в жестоком убийстве сасовца задержали

Знакомого они просто забили до смерти (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
При проверке капремонта систем ХВС в Рязани вскрылась халтура и экономия
Экс-прокурор, отправленный рязанским судом в колонию, не признал свою вину
На улице Октябрьской в Рязани произошло смертельное ДТП
На рязанских дорогах погибли еще 13 детей
В центре Рязани можно будет бесплатно пройти скрининговое обследование
Пьяный рязанец устроил дебош в банке
После обследования ко Дню матери к онкологам отправили 7 рязанок
Рязанец через суд заставил ТСЖ обустроить контейнерную площадку
На Лазаревском кладбище построили и освятили домовый храм
В Приокском рязанец на легковушке на скорости протаранил дерево
На свой страх и риск. Рязанцы массово катаются на коньках по льду Ласковского озера
Газовщики рассказали, как рязанцы могут отсрочить платежи за поставку газа
Дочь подозреваемого в убийстве Алексея Громова вступилась за отца
Рязанка преобразилась в программе «Рогов в городе»
В Рязани автомобиль Mercedes вылетел на тротуар
Школу №69 в Рязани на неделю закрыли на карантин
Спасатели достали из озера Развань тело погибшего рязанца
На месте возведения нового облсуда в Рязани случился пожар