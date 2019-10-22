В Рязани осудят мужчину, забившего палкой 36-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-22T12:13:31+03:00

Убийство произошло на улице Пушкина в июне этого года

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Железнодорожный межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного статье «Убийство». В июне этого года в собственной квартире на улице Пушкина в Рязани было обнаружено тело 36-летней женщины с явными признаками насильственной смерти.

Грамотная оперативная работа следователей и криминалистов позволила по «горячим следам» выйти на след подозреваемого – мужчины 1983 года рождения.

Было установлено, 18 июня во время распития спиртного между проживающими вместе мужчиной и женщиной произошла ссора на почве ревности. Мужчина избил сожительницу деревянной палкой, а также нанес ножевые ранения. Травмы и раны оказались несовместимыми с жизнью.

Подозреваемый находится под стражей. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU