В Рязани осудят мужчину, забившего палкой 36-летнюю женщину
Железнодорожный межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного статье «Убийство». В июне этого года в собственной квартире на улице Пушкина в Рязани было обнаружено тело 36-летней женщины с явными признаками насильственной смерти.
Грамотная оперативная работа следователей и криминалистов позволила по «горячим следам» выйти на след подозреваемого – мужчины 1983 года рождения.
Было установлено, 18 июня во время распития спиртного между проживающими вместе мужчиной и женщиной произошла ссора на почве ревности. Мужчина избил сожительницу деревянной палкой, а также нанес ножевые ранения. Травмы и раны оказались несовместимыми с жизнью.
Подозреваемый находится под стражей. Дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU
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