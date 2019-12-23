Любимов о тестах на наркотики: Если бы я что-то покуривал, вы бы заметили
Во время тестирования школьников и студентов в Рязани выявили уже 14 человек, употребляющих наркотики. Об этом 23 декабря на пресс-конференции сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.
— Я ожидаю, что эта процедура принесет профилактическую пользу. Думаю, школьники в следующий раз подумают, стоит ли им что-то употреблять, — отметил глава региона.
По словам Любимова, сотрудники аппарата областного правительства уже согласились на участие в тестировании, но результаты еще не получены.
— Я сам прошел уже тестирование, но в себе я уверен. Если бы я что-то покуривал или употреблял, вы бы, думаю, это заметили. По моему поведению или принятым решениям, — сказал Николай Любимов.
Напомним, 1 ноября в Рязанской области стартовал пилотный проект по проведению углубленных профилактических осмотров студентов и школьников на употребление наркотиков (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU