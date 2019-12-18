Чиновники рязанского правительства согласились пройти тест на наркотики

СЕГОДНЯ 20:17 2019-12-18T20:17:28+03:00

Теперь очередь за госслужащими в районах области

Изменить размер текста: A A

18 декабря в Москве прошло заседание Государственного антинаркотического комитета, которое провел министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев. В обсуждении принял участие и рязанской губернатор Николай Любимов, сообщает пресс-служба облправительства.

Глава региона рассказал об опыте в нашем регионе. Напомним, с 1 ноября у нас запустили пилотный проект – профилактические осмотры учащихся. Протестировано более 12 тысяч школьников и студентов, среди которых обнаружили с десяток наркозависимых.

– С ними проводится всесторонняя реабилитационная работа, – заявил губернатор.

Сейчас участвовать в проекте согласились более 90% учащихся или их законных представителей. Это 52 тысячи человек.

Кроме этого глава региона заявил, что тестировать будут и госслужащих. Сотрудники аппарата областного правительства уже согласились на участие.

– В ближайшее время планируется провести тестирование всех госслужащих области, – говорится в сообщении пресс-службы.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Из пушки по воробьям: насколько эффективно массовое тестирование школьников на наркотики?

Пока региональные власти уверяют общественность в необходимости такой программы, специалисты считают ее малоэффективной (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU