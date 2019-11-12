Из пушки по воробьям: насколько эффективно массовое тестирование школьников на наркотики

5 ноября на заседании регионального правительства губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил о внедрении программы по углубленному профилактическому осмотру детей и молодежи и повсеместному тестированию на наркотики. Таким образом, область станет первым в стране регионом, применившим такую практику.

«Мы делаем очень серьезный и смелый шаг»

По словам главы региона, этот проект должен оказать значительное влияние на профилактику и выявление наркомании среди подростков.

- Мы делаем очень серьезный и смелый шаг, для того чтобы помочь нашим детям и подросткам на ранних этапах побороть зависимость. Это решение очень важно и обязательно даст хороший эффект. Я глубоко убежден, что мы на правильном пути, мы можем не только помочь детям, но и спасти многие жизни, - отметил Николай Любимов.

По замыслу авторов программы, тестировать детей на наркотики начнут с 13 лет. Делаться это будет, конечно, с согласия родителей, а с 15-летнего возраста и с согласия самих тестируемых. В поле охвата профилактических осмотров попадут учащиеся школ, ссузов и студенты высших учебных заведений. Исследования будут проводиться силами областного наркологического диспансера и помимо непосредственно тестирования подразумевают беседы с психологами и наркологами.

Кроме того, сообщается, что сотрудники, подключенные к этой работе, должны будут подписать документы о неразглашении, а данные о подростках, непрошедших тест, ни в коем случае не будут переданы в правоохранительные органы.

«Для исследования будут применяться новейшие тест-системы»

Заведующий диспансерным отделением областного клинического наркологического диспансера Андрей Тарасов рассказал «Комсомолке», что для тестирования будут применяться новейшие тест-системы:

- Тесты, которые мы будем применять для исследований, представляют из себя тест-контейнер, более совершенный вариант тест-полосок, позволяющий собирать биоматериал в герметично закрывающуюся емкость. Благодаря применению такой технологии мы исключим возможность фальсификации мочи, там измеряется Ph, поэтому, грубо говоря, подменить биоматериал каким-нибудь чаем у молодых людей не получится. Кроме того, эти тесты могут определить некоторые виды синтетических веществ. Правда, наркодельцы не стоят на месте, постоянно меняя формулы синтетических наркотиков, поэтому мы можем говорить, что данные тесты определяют только те вещества, которые употребляют сегодня.

Несмотря на все усилия медиков, педагогов и правоохранителей, наркомания по-прежнему молодеет.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Без профилактики тестирование - это лишь голая статистика»

Правда, далеко не все специалисты в этой сфере разделяют оптимизм властей по поводу внедрения программы. По мнению некоторых врачей, она далеко не идеальна и малоэффективна.

- Тестирование мочи на наркотики как раз идет вторым этапом и раскрывает те случаи, когда ребятам не хватило профилактических мер, - рассказывает психиатр-нарколог, психотерапевт, кандидат медицинских наук, долгое время проработавший в ФГУ «Национальный научный центр наркологии» Павел Тучин. - Тестирование без профилактики - это просто голая статистика. Куда пойдут испуганные родители и пристыженные школьники? Где мы сразу столько психологов квалифицированных найдем? Понимаете?! Мы пропускаем очень важный этап профилактики, когда можно зафиксировать у ребенка формирование зависимого поведения, а без этого инициатива ваших властей лишается какого-либо смысла.

Чтобы не быть голословным, Павел Викторович привел пример центра «Арианда», занимающегося психолого-педагогической реабилитацией, коррекцией и образованием детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Это государственное казенное общеобразовательное учреждение Московской области разработало и внедряет психологические тесты, направленные на выявление у ребенка зависимого поведения. То есть занимаются как раз профилактикой, а не вылавливают тех, кто уже попал в беду.

- Центр «Ариадна» и другие органы профилактической работы внедряют тесты,начиная с 8 лет, сейчас, правда, пока только с 7-8 класса. И если у ребенка находят проблему, начинается работа по ее коррекции. Тогда и родители, и дети, и учителя, и психологи смогут спокойно начать работать с зависимым проведением, когда оно еще находится в состоянии зародыша, - подчеркнул Павел Тучин.

«Синтетика» выводится из организма буквально за несколько дней»

Критической позиции в отношении региональной инициативы придерживаются и те, кто в рамках профессии ежедневно сталкиваются с пагубными последствиями наркомании. Так, медицинский психолог и руководитель реабилитационного центра «Теменос» Елена Соломатина считает клининговые исследования в области наркомании малоэффективными:

- Во-первых, начнем с того, что экспресс-тесты на наркотики, которые, скорее всего, и будут применяться, показывают наличие в организме только лишь «традиционных» наркотических веществ, например каннабиноидов или опиатов. Синтетические наркотики, получившие наибольшую популярность среди молодежи, эти тесты просто-напросто не определяют. Для выявления синтетики необходимо проводить абсолютно другие тесты, проводимые по срезам волос или ногтей. Они и стоят значительно дороже, и подразумевают наличие в регионе необходимых лабораторных мощностей. Но это не самая большая проблема данной программы - главное, что синтетические вещества выводятся из организма буквально за несколько дней, и найти их с помощью экспресс-теста невозможно уже через неделю после употребления.

Говоря об инициативе, хочется подчеркнуть, что профилактика наркомании среди детей и подростков, безусловно, мера очень своевременная и нужная. Но то, что нам предлагают чиновники, к сожалению, профилактикой не является. Подобные тесты нужны лишь для подтверждения факта употребления запрещенных веществ, например летчиками или водителями пассажирского транспорта, когда те отправляются в рейс. Но не в качестве меры профилактики наркомании в среде детей или молодежи.

«ЗА» И «ПРОТИВ»

Мнения родителей по поводу введения программы по профилактическому тестированию, также разделились. Одни считают инициативу властей очень своевременной и необходимой, другие не видят в ней никакого смысла.

- Я не стану подписывать разрешение на тестирование своего ребенка, потому что считаю данную программу абсолютно бессмысленной, - рассказала мать старшеклассника Ольга. - Это очень щекотливый вопрос, и мне не хочется, чтобы государство лезло туда, где начинается ответственность родителей. К тому же я не думаю, что те дети, которые что-то употребляют, станут проходить такое исследование. Они найдут миллионы способов, для того чтобы его избежать, пойдут на любую хитрость, притворятся, к примеру, больными и просто не придут в школу. К тому же любые ответственные родители могут приобрести такие тесты в аптеке и самостоятельно проверить своих детей.

- Выявление употребляющих, безусловно, положительное явление, - считает мать двоих девочек школьного возраста Татьяна. – К тому же у нас крайне много безответственных родителей, которым на своих детей наплевать. Или тех, кто в силу своей занятости просто не успевают за ними следить. Они в жизни не станут делать ничего такого, не говоря о покупке дорогих тестов на наркотики. Поэтому пусть этим вопросом занимается государство, раз у родителей до этого не доходят руки.

КСТАТИ

Внимательно изучив рынок экспресс-тестов по определению в организме наркотиков, «Комсомолка» нашла несколько производителей подобных веществ. В одной из компаний, которая считается лидером в этой сфере, нашему корреспонденту рассказали, что тесты, производимые этим предприятием, определяют десять видов самых распространенных в России наркотиков.

- Наши тесты на данный момент являются самыми совершенными из представленных на рынке подобных систем, - пояснили нам в фирме. - Они определяют наличие в организме, в том числе и некоторых синтетических наркотиков, в том числе метилендиоксипировалерон (MDPV). Стоит наша система 877 рублей, но при оптовых заказах мы можем сделать скидку. Что касается «спайсов», то для их обнаружения необходимо проводить исследование (волос или ногтей) газовым хроматографом. Тест-полоски в данном случае неэффективны.