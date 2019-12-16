2019-12-16T13:57:18+03:00
Общество

Благодаря тестам в Рязани среди школьников нашли 13 наркоманов

С молодыми людьми работают врачи-наркологи и психологи. Всего проверку прошли более 53 тысяч человек
Яков РЫКОВ
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Благодаря тестам в Рязани среди школьников нашли 13 наркоманов.Благодаря тестам в Рязани среди школьников нашли 13 наркоманов.Фото: Тимур ХАНОВ
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Во время тестирования школьников и студентов в Рязани выявили 13 человек, употребляющих наркотики. Такие данные издательству «Пресса» привел заместитель министра здравоохранения Рязанской области Валерий Хоминец.

— Согласились участвовать в профосмотрах 53 200 человек. Это 92,5% от общего числа школьников и студентов, которых предполагалось обследовать, — отметил чиновник. — К настоящему времени специалисты осмотрели более 15 тысяч из них и выявили 13 молодых людей с положительным результатом.

Как отметили в минздраве, это 0,02% от числа прошедших профосмотры. Информация о лицах строго конфиденциальна. С потребителями наркотиков работают врачи-наркологи и психологи.

Напомним, 1 ноября в Рязанской области стартовал пилотный проект по проведению углубленных профилактических осмотров студентов и школьников на употребление наркотиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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