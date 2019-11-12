2019-11-12T15:07:57+03:00
Общество

Бузова сравнила тестирование рязанских школьников на наркотики с флюорографией

Ведущая «Дома 2» назвала время, в котором мы живем, веком даркнета и закладок
Константин МОГИЛИН
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Певица и телеведущая Ольга Бузова на своей странице в соцсети «Инстаграм» положительно высказалась об инициативе рязанских властей ввести всеобщее тестирование учащихся на наркотики. Она считает, что эта инициатива поможет спасти многих из них от пагубной зависимости. Написать такой пост Бузова (по ее же словам) решила после разговора со своим коллективом.

- Вспомнила, как у нас в школьные годы была обязательная диспансеризация. Ребята всегда боялись флюорографии, за неделю специально начинали пить молоко - мол, иначе «спалятся» с курением. Сейчас, это конечно, так смешно...

При этом Ольга Бузова убеждена, что это помогло многим людям не приобрести вредную привычку:

- Это хоть как-то отвадило от курения, особенно тех, кто не начинал, но хотел повторять за двумя-тремя «крутышами» из старших классов. Нынешнее поколение, говорят, пробует повторять уже то, что связано с наркотиками. Особенно в век даркнета и всех этих закладок.

В конце своего мессенджа Бузова добавляет, что «лучше выявить на раннем этапе и объяснить, что в жизни столько много кайфа без всякой дури!»

Напомним, 5 ноября губернатор Николай Любимов сообщил о том, что в регионе на употребление запрещенных веществ планируют тестировать всех школьников из средних и старших классов, учащихся профессиональных училищ, а также студентов вузов. А уже 12 ноября появились сообщения о тестировании ребят из школы №22 Рязани.

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«Комсомолка» внимательно изучила инициативу региональных властей и попросила специалистов рассказать о профилактике подростковой зависимости (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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