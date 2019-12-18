2019-12-18T21:05:39+03:00
Общество

В ночь на 1 января перекроют центр Рязани и участок в Песочне

На площади Ленина будет гудеть шоу-программа «#Рязань2020», в спальном районе – народное гулянье «Карнавальная ночь»
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба администрации Рязани.Фото: Пресс-служба администрации Рязани.
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Администрация Рязани опубликовала утвержденный график перекрытия движения транспорта в праздники, в том числе – на новогоднюю ночь.

31 декабря в 23.00 на площади Ленина стартует шоу-программа «#Рязань2020», а потому с 22 часов 40 минут до 3 часов ночи закроют проезд по:

– площади Ленина;

– улице Горького (между пересечениями с улицами Право-Лыбедской и Соборной);

– улице Краснорядской (между пересечениями с улицами Горького и Маяковского);

– улице Кольцова;

– улице Соборной (от перекрестка на улице Ленина (аптека №3) до площади Ленина).

1 января с 0.20 до 1.30 минут движение закроют на улице Новоселов – от пересечения с улицей Советской Армии до пересечения с улицей Тимакова.

Здесь – около КДЦ «Октябрь» – в 00.40 стартует народное гулянье «Карнавальная ночь».

Напомним, на обеих этих площадках, равно как и около ДК «Приокский», в это время устроят большие фейерверки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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