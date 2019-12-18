В ночь на 1 января перекроют центр Рязани и участок в Песочне
Администрация Рязани опубликовала утвержденный график перекрытия движения транспорта в праздники, в том числе – на новогоднюю ночь.
31 декабря в 23.00 на площади Ленина стартует шоу-программа «#Рязань2020», а потому с 22 часов 40 минут до 3 часов ночи закроют проезд по:
– площади Ленина;
– улице Горького (между пересечениями с улицами Право-Лыбедской и Соборной);
– улице Краснорядской (между пересечениями с улицами Горького и Маяковского);
– улице Кольцова;
– улице Соборной (от перекрестка на улице Ленина (аптека №3) до площади Ленина).
1 января с 0.20 до 1.30 минут движение закроют на улице Новоселов – от пересечения с улицей Советской Армии до пересечения с улицей Тимакова.
Здесь – около КДЦ «Октябрь» – в 00.40 стартует народное гулянье «Карнавальная ночь».
Напомним, на обеих этих площадках, равно как и около ДК «Приокский», в это время устроят большие фейерверки.
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