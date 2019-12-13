В Рязани несколько раз перекроют движение в связи с проведением новогодних елок
Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать тот факт, что начинаются традиционные новогодние елки. Поэтому на целом ряде улиц Рязани будет закрыто движение транспорта:
- 13 декабря, с 07.30 до 14.00 – по Николодворянской на участке от дома 12 до пересечения с улицей Полонского;
- 24 декабря, с 07.30 до 13.00 – на Театральной площади;
- 25 декабря, с 07.30 до 13.00 – по Малому шоссе от пересечения с Первомайским проспектом до дома 70 корпус 1 по Первомайскому проспекту;
- 26 декабря, с 07.30 до 14.00 – на площади 50-летия Октября от дома 68 до дома 72.
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ИСТОЧНИК KP.RU