2019-12-13T05:54:33+03:00
Общество

В Рязани несколько раз перекроют движение в связи с проведением новогодних елок

Ограничения начнут вступать в действие уже с 13 декабря, а закончатся спустя две недели
Иван АНТОНОВ
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Новогодние елки есть - движения автомобилей вокруг них быть не должно! Фото: пресс-служба администрации Рязани.Новогодние елки есть - движения автомобилей вокруг них быть не должно! Фото: пресс-служба администрации Рязани.
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Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать тот факт, что начинаются традиционные новогодние елки. Поэтому на целом ряде улиц Рязани будет закрыто движение транспорта:

- 13 декабря, с 07.30 до 14.00 – по Николодворянской на участке от дома 12 до пересечения с улицей Полонского;

- 24 декабря, с 07.30 до 13.00 – на Театральной площади;

- 25 декабря, с 07.30 до 13.00 – по Малому шоссе от пересечения с Первомайским проспектом до дома 70 корпус 1 по Первомайскому проспекту;

- 26 декабря, с 07.30 до 14.00 – на площади 50-летия Октября от дома 68 до дома 72.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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