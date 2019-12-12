Праздник к нам приходит: в выходные в Рязани вновь перекроют площадь Ленина

В ближайшие выходные Площадь Ленина вновь закроют для транспорта. Причина – спортивно-музыкальный праздник «Катай, Рязань», сообщает пресс-служба горадминистрации.

Движение перекроют с 00.00 субботы, 14 декабря, до 10 утра воскресенья, 15 числа.

Проехать нельзя будет по улице Горького (между перекрестками с ул. Право-Лыбедской и с ул. Соборной), по Краснорядской улице (между пересечениями с ул. Горького и ул. Маяковского) по Соборной улице (от перекрестка с улицей Ленина – около аптеки №3 – до площади Ленина).

На это же время, то есть до утра воскресенья, изменятся маршруты общественного транспорта.

Троллейбусы:

– № 1 следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по ул. Маяковского до остановки «пл. Мичурина» и обратно;

– №№ 3 и 8 при движении на участке пути между остановками «Дом художника» и «Кальное» будут следовать по ул. Маяковского, ул. Есенина, ул. Горького, Новой ул. в прямом и обратном направлении;

– № 5 (наружный) следуют по направлению: конечная ул. Строителей, ул. Островского, ул. Стройкова, ул. Гагарина, Спортивная ул., ул. Есенина до Театральной пл. на разворот, далее по ул. Есенина, ул. Маяковского, пл. Мичурина на Первомайский проспект, затем по маршруту до конечной «ул. Строителей»;

– № 5 (внутренний) следует по направлению: конечная «ул. Строителей», ул. Чкалова, Вокзальная ул., пл. Победы, Первомайский проспект, ул. Маяковского, ул. Есенина, Спортивная ул, ул. Гагарина затем по маршруту до конечной «ул. Строителей»;

– № 6 во время проведения мероприятий работать не будет;

– № 10 от конечной «ул. Крупской» следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по ул. Маяковского, ул. Есенина до пл. Театральной и обратно.

Автобусы:

– №№ 1, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 21 и 23 следуют со стороны пл. Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении) по Сенной ул., Семинарской ул., ул. Ленина, далее по своим маршрутам.

Маршруты коммерческого транспорта:

– №№ 41, 47, 49, 53, 65, 66, 68, 73, 75, 88, 98 и 99 следуют со стороны пл. Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее по Сенной ул., Семинарской ул., далее по своим маршрутам;

– № 41 при движении со стороны пл. Соборной следуют по Семинарской ул., Сенной ул., далее по своему маршруту;

– №№ 77 и 87 при движении со стороны Театральной пл. после остановки «Цирк» следуют по Семинарской ул., Сенной ул., Первомайскому проспекту, далее по своим маршрутам;

– №№ 47, 49, 53, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 91, 98 и 99 при движении со стороны Театральной пл. следуют по Семинарской ул., Сенной ул., далее по своим маршрутам.

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