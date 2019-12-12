На площади Ленина в Рязани наморозили снега для сноубордистов
12 декабря на площади Ленина в Рязани появился снег. Так как обильных осадков в ближайшие дни синоптики не обещают, то организаторам проекта «Новогодняя столица» пришлось в срочном порядке делать искусственный снег при помощи вентиляторного снегогенератора (пушки).
Напомним, 14 декабря на площади Ленина пройдет фестиваль музыки и спорта «Катай, Рязань!», участниками которого станут известные международные сноуборд-атлеты. Спортсмены продемонстрируют класс в джиббинге (акробатика, прыжки, скольжение и передвижение по специально подготовленным фигурам — Ред.).
А хэдлайнером фестиваля выступит известный рэпер Александр Степанов (ST), тот самый, что написал и подарил песню «Мало половин» Ольге Бузовой.
В Рязани появился снег. Правда, искусственный.Снег наморозили при помощи специальной пушки
КСТАТИ
Чем отличается естественный снег от искусственного?
Естественный снег состоит из снежинок, а искусственный – из замерзших капелек воды. Так как капельки не всегда замерзают полностью, то и плотность, а также влажность покрова гораздо выше. Для лыжников и сноубордистов искусственный снег, как правило, хуже естественного.
Да, искусственный снег лежит дольше естественного.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Рязанцев предупредили о штрафах за незаконную рубку новогодних елей
Заготовка деревьев карается рублем. Сумма – от 3 до 300 тысяч (подробнее).
Роспотребнадзор рассказал, как купить сладкий и качественный новогодний подарок
Специалисты рекомендуют рязанцам очень внимательно отнестись к выбору сладких наборов (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU