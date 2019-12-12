СЕГОДНЯ 11:37 2019-12-12T11:49:27+03:00

На площади Ленина в Рязани наморозили снега для сноубордистов. Фото: Константин МОГИЛИН

Организаторы проекта «Новогодняя столица» делают все, чтобы не упасть в грязь лицом [видео]

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12 декабря на площади Ленина в Рязани появился снег. Так как обильных осадков в ближайшие дни синоптики не обещают, то организаторам проекта «Новогодняя столица» пришлось в срочном порядке делать искусственный снег при помощи вентиляторного снегогенератора (пушки).

Напомним, 14 декабря на площади Ленина пройдет фестиваль музыки и спорта «Катай, Рязань!», участниками которого станут известные международные сноуборд-атлеты. Спортсмены продемонстрируют класс в джиббинге (акробатика, прыжки, скольжение и передвижение по специально подготовленным фигурам — Ред.).

А хэдлайнером фестиваля выступит известный рэпер Александр Степанов (ST), тот самый, что написал и подарил песню «Мало половин» Ольге Бузовой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/749304" frameborder="0"></iframe> В Рязани появился снег. Правда, искусственный.Снег наморозили при помощи специальной пушки

КСТАТИ

Чем отличается естественный снег от искусственного?

Естественный снег состоит из снежинок, а искусственный – из замерзших капелек воды. Так как капельки не всегда замерзают полностью, то и плотность, а также влажность покрова гораздо выше. Для лыжников и сноубордистов искусственный снег, как правило, хуже естественного.

Да, искусственный снег лежит дольше естественного.

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ИСТОЧНИК KP.RU