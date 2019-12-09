Рязанцев предупредили о штрафах за незаконную рубку новогодних елей
За незаконную вырубку новогодних елей и сосен, незаконную заготовку еловых и сосновых лап предусмотрена административная и уголовная ответственность, предупреждает администрация Рязани.
Так за незаконную рубку предусмотрен административный штраф:
- на граждан — от 3 до 4 тысяч рублей;
- на должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей;
- на юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.
Отметим, что штрафы не освобождают виновных лиц от возмещения вреда.
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ИСТОЧНИК KP.RU