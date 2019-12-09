2019-12-09T07:14:23+03:00
Общество

Рязанцев предупредили о штрафах за незаконную рубку новогодних елей

Заготовка деревьев карается рублем. Сумма – от 3 до 300 тысяч
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Рязанцев предупредили о штрафах за незаконную рубку новогодних елей.Рязанцев предупредили о штрафах за незаконную рубку новогодних елей.Фото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

За незаконную вырубку новогодних елей и сосен, незаконную заготовку еловых и сосновых лап предусмотрена административная и уголовная ответственность, предупреждает администрация Рязани.

Так за незаконную рубку предусмотрен административный штраф:

- на граждан — от 3 до 4 тысяч рублей;

- на должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей;

- на юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

Отметим, что штрафы не освобождают виновных лиц от возмещения вреда.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанский офицер отправил бойцов на незаконную рубку деревьев

Древесину он потом продавал, а деньги тратил на нужды воинской части... Как думаете, какой приговор вынес военный суд (подробнее).

Рязанского депутата будут судить за незаконную рубку леса

Схему его «работы» раскрыли сотрудники управления экономической безопасности и регионального управления ФСБ (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рязанский владыка: Жизнь за границей? Мы избалованы духовностью. У нас райское блаженство
На улице Горького в Рязани легковушка сбила ребенка
Семья из Волгограда погибла в ДТП в Рязанской области
Елена Сорокина намекнула на злые силы, которые хотят испортить рязанцам праздник
Рязанские метеорологи дали прогноз на начало недели
Дед Мороз из Великого Устюга побывал в рязанском Лесопарке
Рязанцы вновь сигнализируют о массовой гибели птиц
В Санкт-Петербурге задержали фанатов ФК «Спартак» из Рязани
В Рязани огнем повреждена квартира в Соколовке, есть пострадавший
В ближайшие часы Рязанскую область ожидает усиление ветра
Электронные турникеты с фиксацией времени будут в 11 школах Рязани
Рязань официально вступила в права «Новогодней столицы - 2020»
Из-за перекрытия Первомайки «стоял» весь центр Рязани и Северная окружная
Деда Мороза из Великого Устюга и якутского Чысхаана посвятили в рязанцы
В ДТП под Рязанью пострадали сразу 5 человек
ГИБДД об иномарке, въехавшей в рязанский магазин: Водитель не виноват
В честь юбилея лучшим сотрудникам Прио-Внешторгбанка вручили награды
Рязанского транспортника наказали за взятку приставу
Субботним утром рязанский рыбак провалился под лед
В центре Рязани в воскресенье заработает каток с искусственным льдом
ХК «Рязань» совершил маленькое чудо, второе кряду
Рязанское УФАС считает электросчетчики на столбах противозаконными
Рязанских пчеловодов и аграриев призвали к конструктивному взаимодействию
Рязанским малышам в больнице устанавливают «поросячьи хвостики»
В Рязани создадут места, где мамы смогут на время оставить детей с ОВЗ
В рязанском Лесопарке на новогодние праздники увеличат количество парковочных мест