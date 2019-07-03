В Рязани осудили офицера, организовавшего для нужд воинской части незаконную рубку деревьев

СЕГОДНЯ 15:40 2019-07-03T15:40:30+03:00

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Рязанский гарнизонный военный суд вынес приговор заместителю командира одной из войсковых частей, обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений.

Следствие и суд установили, что офицер в течение 2017 года неоднократно отправлял подчиненных ему военнослужащих на незаконную рубку деревьев. В частности, в сентябре солдаты спилили 13 берез, в октябре – 22 березы, в ноябре – 14. Часть древесины военнослужащий продал, в обще сложности за 28 тысяч рублей, а часть отправил на колку для солдатской бани. Все деревья росли либо на территории лесничества, либо в районе тактического поля, на технической территории войсковой части.

В результате незаконной рубки заместитель командира части причинил ущерб государству в лице Минобороны России на сумму 184 208 рублей.

Во время судебного заседания офицер полностью признал вину, но пояснил, что в его обязанности входит «поддержание и обеспечение в надлежащем состоянии объектов инфраструктуры войсковой части». По его словам, он обращался к командиру части с просьбой выделить строительные материалы на ремонт помещений контрольно-технического пункта (КТП) и здания пилорамы, однако тот ему ответил, что денег нет. Тогда замкомандира решил самостоятельно найти средства и организовал незаконную рубку. Все вырученные деньги от продажи древесины он потратил на покупку стройматериалов для ремонта пилорамы и здания КТП, а также оплатил услуги электрика.

Его слова в суде подтвердил и командир части, сообщив, что подсудимый офицер ремонтировал пилораму и КТП за свои деньги.

Изучив все материалы дела и допросив свидетелей, суд признал заместителя командира воинской части виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU