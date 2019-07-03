2019-07-03T15:40:30+03:00
Происшествия

В Рязани осудили офицера, организовавшего для нужд воинской части незаконную рубку деревьев

Деньги от продажи древесины военнослужащий направил на ремонт пилорамы и контрольно-технического пункта
Поделиться:
Бойцы по приказу командира незаконно рубили деревья.Бойцы по приказу командира незаконно рубили деревья.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Рязанский гарнизонный военный суд вынес приговор заместителю командира одной из войсковых частей, обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений.

Следствие и суд установили, что офицер в течение 2017 года неоднократно отправлял подчиненных ему военнослужащих на незаконную рубку деревьев. В частности, в сентябре солдаты спилили 13 берез, в октябре – 22 березы, в ноябре – 14. Часть древесины военнослужащий продал, в обще сложности за 28 тысяч рублей, а часть отправил на колку для солдатской бани. Все деревья росли либо на территории лесничества, либо в районе тактического поля, на технической территории войсковой части.

В результате незаконной рубки заместитель командира части причинил ущерб государству в лице Минобороны России на сумму 184 208 рублей.

Во время судебного заседания офицер полностью признал вину, но пояснил, что в его обязанности входит «поддержание и обеспечение в надлежащем состоянии объектов инфраструктуры войсковой части». По его словам, он обращался к командиру части с просьбой выделить строительные материалы на ремонт помещений контрольно-технического пункта (КТП) и здания пилорамы, однако тот ему ответил, что денег нет. Тогда замкомандира решил самостоятельно найти средства и организовал незаконную рубку. Все вырученные деньги от продажи древесины он потратил на покупку стройматериалов для ремонта пилорамы и здания КТП, а также оплатил услуги электрика.

Его слова в суде подтвердил и командир части, сообщив, что подсудимый офицер ремонтировал пилораму и КТП за свои деньги.

Изучив все материалы дела и допросив свидетелей, суд признал заместителя командира воинской части виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани контрактник избил дежурившего на КПП бойца

Военнослужащий решил, что подчиненный солдат уснул на посту (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани поймали банду школьников, провернувших целую серию преступлений
В Рязани разыскивают насильника, напавшего на несовершеннолетнюю
В Рязани открыли стелу памяти пожарных, погибших на нефтезаводе
В Рязанском районе обнаружили несколько несанкционированных свалок
В Новопавловской роще Рязани проходит «народный субботник»
В Рязани после ЧП со столбом восстановили схему движения троллейбусов
В одной из школ Ряжского района обнаружили бутылку с ртутью
Учитель информатики из Рязани конспирировал наркоторговцев
Мальчика, выпавшего из окна в Рязани, переведут из реанимации в травматологию
Депутаты гордумы: Концепция развития общественного транспорта должна учитывать мнения рязанцев
В Рязани над Ряжским шоссе парят «радужные» воздушные змеи
Из-за упавшего столба в Рязани изменилась схема движения троллейбусов
В Рязанской области ожидают усиление ветра и грозы
В центре Рязани начали наносить «вафельную» разметку
Рязанские следователи с помощью ДНК-профиля раскрыли убийство шестилетней давности
На Театральной площади в Рязани оборвались троллейбусные провода – образовалась пробка
Появилось фото страшной утренней аварии: иномарку сплющила фура
Еще один рязанский экс-министр отправился в район – возглавил Касимов
Утром в Шиловском районе произошло массовое ДТП – погибла женщина
В ДТП на рязанской дороге пострадали четверо взрослых и ребенок
За один день в Рязанской области нашли сразу двух пропавших людей
Система видеонаблюдения «Ростелекома» на ЕГЭ провела 4,7 млн часов трансляций с видеокамер
В Рязани спасли двойняшек, преждевременно родившихся дома