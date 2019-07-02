2019-07-02T15:17:10+03:00
Происшествия

В Рязани контрактник избил дежурившего на КПП бойца

Военнослужащий решил, что подчиненный солдат уснул на посту
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В суде рязанский военнослужащий полностью признал вину в совершенном преступлении.В суде рязанский военнослужащий полностью признал вину в совершенном преступлении.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Рязанский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему по контракту, обвиняемому в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Следствие и суд установили, что около 5 часов утра 13 декабря 2018 года контрактник избил дежурившего на КПП бойца из-за того, что тот долго не открывал ему дверь.

«Полагая, что тот из-за сна во время исполнения служебных обязанностей долго не открывал входную дверь, подсудимый, выражаясь нецензурной бранью, нанес потерпевшему три удара кулаком по лицу, унизив честь и личное достоинство последнего, причинив моральный вред, физическую боль и нравственные страдания», - говорится в приговоре.

Отмечается, что кроме Уголовного кодекса контрактник нарушил Устав внутренней службы и Дисциплинарный устава ВС РФ, которые предписывают ему «служить примером тактичности и выдержанности, не допускать в отношении подчиненных бестактности и грубости».

Во время судебного заседания военнослужащий полностью согласился с предъявленным обвинением и просил постановить приговор без проведения судебного разбирательства.

При назначении наказания суд учел чистосердечное раскаяние контрактника, мотив (ложно понятые интересы службы), а также положительную характеристику.

В итоге военнослужащего признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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