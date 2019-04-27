В Ленобласти обнаружили тело связиста из Рязани с петлей на шее
24-летний мужчина служил в звании прапорщика
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Тело военнослужащего родом из Рязанской области с петлей на шее обнаружили в поселке Каменка Ленинградской области. Там расположена воинская часть №02511, где 24-летний мужчина, по информации 47news, служил в батальоне связи в звании прапорщика.
Издание сообщает, что молодой человек расстался с жизнью на территории неиспользуемого парка боевых машин. В пресс-службе Западного военного округа, как утверждается, факт гибели военнослужащего подтвердили.
ИСТОЧНИК KP.RU