2019-04-27T17:01:17+03:00
Происшествия

В Ленобласти обнаружили тело связиста из Рязани с петлей на шее

24-летний мужчина служил в звании прапорщика
Антон КОНОВАЛОВ
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Тело военнослужащего родом из Рязанской области с петлей на шее обнаружили в поселке Каменка Ленинградской области. Там расположена воинская часть №02511, где 24-летний мужчина, по информации 47news, служил в батальоне связи в звании прапорщика.

Издание сообщает, что молодой человек расстался с жизнью на территории неиспользуемого парка боевых машин. В пресс-службе Западного военного округа, как утверждается, факт гибели военнослужащего подтвердили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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