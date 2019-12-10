Роспотребнадзор рассказал, как купить сладкий и качественный новогодний подарок

СЕГОДНЯ 16:29 2019-12-10T16:29:58+03:00

При выборе новогоднего набора нужно учесть несколько факторов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты рекомендуют рязанцам очень внимательно отнестись к выбору сладких наборов

Изменить размер текста: A A

В преддверии новогодних праздников управление рязанского Роспотребнадзора призывает жителей области более внимательно отнестись к выбору кондитерских подарков.

Специалисты ведомства просят придерживаться нескольких правил, чтобы приобрести вкусный, качественный, а главное - безопасный сладкий подарок.

Что нужно учесть при выборе новогоднего набора:

- выбирать кондитерские изделия, в составе которых минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел;

- обратить внимание на наличие потенциальных аллергенов: ядра абрикосовой косточки, арахис. Их не рекомендуется давать детям. Кроме того, карамель (леденцы) не рекомендуются для наполнения детских наборов. Так же, как и конфеты с алкоголем более 0,5 % этанола;

- в сладостях не должно быть усилителей вкуса и аромата, консервантов (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетических красителей, ароматизаторов идентичных натуральным, гидрогенизированных масел и жиров, а также натурального кофе. Допускаются только натуральные красители и ароматизаторы.

Сладкий новогодний подарок рязанский Роспотребнадзор советует хранить при температуре 15-17 градусов, в противном случае шоколад может покрыться белым налетом.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанские артисты поздравили венерологов с юбилеем

Сотрудники кожно-венерологического диспансера получили награды, почетные грамоты, благодарности и музыкальные подарки (подробнее).

Юные фигуристы Рязани получили подарки с автографами от Александры Трусовой

В ответ они пожелали воспитаннице Ольги Шевцовой новых свершений, самым креативным стало «Саша, жги!» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU