Роспотребнадзор рассказал, как купить сладкий и качественный новогодний подарок
В преддверии новогодних праздников управление рязанского Роспотребнадзора призывает жителей области более внимательно отнестись к выбору кондитерских подарков.
Специалисты ведомства просят придерживаться нескольких правил, чтобы приобрести вкусный, качественный, а главное - безопасный сладкий подарок.
Что нужно учесть при выборе новогоднего набора:
- выбирать кондитерские изделия, в составе которых минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел;
- обратить внимание на наличие потенциальных аллергенов: ядра абрикосовой косточки, арахис. Их не рекомендуется давать детям. Кроме того, карамель (леденцы) не рекомендуются для наполнения детских наборов. Так же, как и конфеты с алкоголем более 0,5 % этанола;
- в сладостях не должно быть усилителей вкуса и аромата, консервантов (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетических красителей, ароматизаторов идентичных натуральным, гидрогенизированных масел и жиров, а также натурального кофе. Допускаются только натуральные красители и ароматизаторы.
Сладкий новогодний подарок рязанский Роспотребнадзор советует хранить при температуре 15-17 градусов, в противном случае шоколад может покрыться белым налетом.
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ИСТОЧНИК KP.RU