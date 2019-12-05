Рязанские артисты поздравили венерологов с юбилеем
В театре юного зрителя прошел праздничный концерт, посвященный 95-летию Рязанского областного клинического кожно-венерологического диспансера. Поздравить работников медицинского учреждения пришли их коллеги, ветераны и чиновники.
Сотрудники диспансера получили награды, почетные грамоты и благодарности, а рязанские преподнесли медикам музыкальные подарки.
СПРАВКА «КП»
Рязанский областной кожно-венерологический диспансер открылся в 1924 году. Тогда там трудились всего несколько врачей. Сегодня в его штате – 346 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU