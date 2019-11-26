2019-11-26T14:38:47+03:00
Общество

Не сексом единым. Как понять, будет ли ваш партнер когда-нибудь изменять

Рязанский врач-сексолог и семейный психотерапевт рассказал об измене и супружеской совместимости
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Как понять, будет ли ваш парень когда-нибудь изменять?Как понять, будет ли ваш парень когда-нибудь изменять?Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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22 ноября в библиотеке имени Горького прошла лекция проекта «Психотарий» от семейного психотерапевта, сексолога Артема Крупнова. Тема: «Измена и супружеская совместимость». Публикуем один из рассматриваемых на лекции вопросов: «Как понять, будет ли ваш партнер когда-нибудь изменять?»

ТЕРПЕЛКА ЗАКОНЧИЛАСЬ – ПОШЕЛ ДОБИРАТЬ

— К сожалению, как показывает моя терапевтическая практика, люди заранее не понимают, что их партнер будет им изменять, и очень расстраиваются, когда это происходит, — рассказывает кандидат медицинских наук Артем Крупнов. — Потому что людям нравится, когда у них все хорошо, и они от проблем отмахиваются.

Но вообще понять-то можно. Если партнер говорит, что ему чего-то не хватает, не важно чего - мы сейчас не только про секс. И вот он начинает терпеть-терпеть, но потом терпелка заканчивается, и он идет где-то добирать.

Если вам девушка говорит, что ей чего-то не хватает — не разбрасывай носки по комнате! — потом она найдет того, кто не разбрасывает. Утрирую, конечно, но общий смысл такой. Но это и есть динамика, ведь мы же все развиваемся. Вот нас не кормили фуагрой, а потом дали попробовать — все, хочу фуагру! — и понеслось. Потому что человек - это такая ненасытная скотинка, которая быстро к хорошему привыкает.

Если мы возьмем абсолютно необразованного человека, то у него и уровень ожиданий, потребностей, желаний будет соответствующий. Если возьмем человека с определенным уровнем образования и кругозора, который поездил, посмотрел, пообщался с людьми, то у него будет и другой уровень потребностей. И ожиданий от партнера. И таким всегда очень сложно партнера найти, я всегда им очень сочувствую. У женщин так особенно бывает, поэтому с саморазвитием аккуратно (смеется).

ДЕД, ПАПА ГУЛЯЛИ? И ТЫ БУДЕШЬ

— Есть второй вариант, ну просто человека нашла такого, гулящего. Есть же такое: «Он гулящий, все об этом знают. Но со мной не будет, конечно». — Да, сейчас прям. Рязань - большая деревня, а в маленькой деревне ведь все знают, кто гулящий. «Да она гуляет со всеми! Но от меня не будет»… А как узнать, что он гулящий, если живет не в деревне? Тут никто не отменял ценность личного опыта. Пару раз на грабли можно наступить, а потом сделать выводы.

— (вопрос из зала) А генетически гуляющие люди есть? Дед гулял, папа гулял, значит и сын будет гулять?

— Есть, но это связано не с генетикой, а семейными сценариями, с историями семьи. Люди проецируют определенные стереотипы поведения в процессе воспитания, то, что они видят, смотрят. Это безусловно все оказывает влияние. Да, можно так сказать, что если у тебя дед гулял, папа гулял, то при всех прочих равных условиях, вероятность того, что и сын-внук будет гулять - выше, чем у того, у которого ни дед, ни папа не гуляли. Но это не про гены, это про психологию.

ДОСЬЕ «КП»

Артем Николаевич Крупнов родился в 1982 году.

Сексолог, психотерапевт, психиатр, семейный психолог. Кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории.

Секретарь Профессионального объединения врачей сексологов, член Российского научного сексологического общества. Научный секретарь Рязанского регионального отделения совета молодых ученых Российского общества психиатров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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