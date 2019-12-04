2019-12-04T20:38:36+03:00
Здоровье

Очереди в рязанских больницах к 2020 году сократятся в три раза

Министр регионального здравоохранения рассказал о новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Очереди в рязанских больницах к 2020 году сократятся в три раза.Очереди в рязанских больницах к 2020 году сократятся в три раза.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Рязанской области при формировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи, за основу приняли принципы «бережливого производства», успешно внедренные во многих учреждениях здравоохранения. По словам министра регионального здравоохранения Андрея Прилуцкого, уже к 2020 году такая модель позволит сократить время записи на прием к врачу не менее чем в три раза, до двух дней должен уменьшиться срок прохождения первого этапа диспансеризации, не менее чем в три раза сократится ожидание пациентом приема у кабинета врача.

В программе «бережливого производства» будут участвовать все 36 организаций первичного медицинского звена Рязанской области.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Не сексом единым. Как понять, будет ли ваш партнер когда-нибудь изменять

Рязанский врач-сексолог и семейный психотерапевт рассказал об измене и супружеской совместимости (подробнее).

Рязанскому футболисту со сломанной кистью сделали уникальную операцию

В работе врачи задействовали двухмиллиметровые инструменты. Все завершилось благополучно (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минздрав: роддом №4 в Рязани закрыт не будет
Рязанский «дом-яйцо» попал в топ-100 самых уродливых зданий России
Чиновники и депутаты встретились с работниками УРТ
К открытию «Новогодней столицы 2020» для Рязани выпустили эксклюзивную почтовую продукцию
Сбивший насмерть пешехода и не признавший свою вину водитель оказался депутатом
Главная елка Сараевского района застряла в газопроводе
Рязанская прокуратура опубликовала план проверок чиновников на 2020 год
Чтобы открыть «Новогоднюю столицу» в Рязани перекроют движение
В Рязани стартовал чемпионат ЦФО по спортивной борьбе
На колокольню рязанского храма подняли девять колоколов
Прокуратура: в кинотеатрах могут требовать паспорт, чтобы установить возраст
5 декабря в Рязанской области погода прогнозируется, мягко говоря, не очень
Рязанские управленцы с помощью РГУ повысили квалификацию для цифровой экономики
В Рязанском районе открыли памятник героям Великой Отечественной войны