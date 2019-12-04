СЕГОДНЯ 20:31 2019-12-04T20:38:36+03:00

Очереди в рязанских больницах к 2020 году сократятся в три раза. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Рязанской области при формировании новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи, за основу приняли принципы «бережливого производства», успешно внедренные во многих учреждениях здравоохранения. По словам министра регионального здравоохранения Андрея Прилуцкого, уже к 2020 году такая модель позволит сократить время записи на прием к врачу не менее чем в три раза, до двух дней должен уменьшиться срок прохождения первого этапа диспансеризации, не менее чем в три раза сократится ожидание пациентом приема у кабинета врача.

В программе «бережливого производства» будут участвовать все 36 организаций первичного медицинского звена Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU