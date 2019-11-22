Рязанскому футболисту со сломанной кистью сделали уникальную операцию

СЕГОДНЯ 05:47 2019-11-22T05:49:40+03:00

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Чтобы помочь пациенту со сложным переломом кисти, рязанские хирурги использовали двухмиллиметровые инструменты, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Хрупкая и миниатюрная ладьевидная кость располагается в запястье и часто травмируется — все дело в ее анатомическом расположении. Чаще всего человек ломает ее, когда падает с упором на ладонь. Так и случилось с пациентом травматологического отделения ОКБ. Мужчина получил перелом четыре года назад, когда играл в футбол. Травма осложнилась, на месте перелома образовался ложный сустав.

Фото: минздрав Рязанской области.

— Пациента беспокоили боли, кисть плохо двигалась. Он не мог вернуться к привычному активному образу жизни, — рассказывает врач-травматолог-ортопед Александр Ольчев. — В подобных случаях требуется операция. Для лечения пациента мы использовали артроскопическую технику, то есть, операцию через маленькие проколы. Весь ход операции наблюдали через оптическую трубку диаметром 1,9 мм.

Специалисты ОКБ работали под руководством врача-микрохирурга Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии Максима Саутина. Во время операции с помощью микрохирургической техники они достигли места ложного сустава, иссекли ткань между костными фрагментами. Для того, чтобы перелом сросся, потребовался «строительный материал» для клеток – фрагмент костной ткани. Его взяли из тазовой кости пациента и поместили в зону ложного сустава. После этого костные отломки зафиксировали металлоконструкциями.

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ИСТОЧНИК KP.RU