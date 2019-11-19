Рязанок бесплатно проверят на онкологию и болезни сердца

СЕГОДНЯ 14:28 2019-11-19T14:28:36+03:00

Взрослых дочерей приглашают привести в поликлинику ОКБ своих мам, чтобы вместе пройти осмотр на выявление факторов риска онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне Дня матери в областной клинической больнице проведут скрининг для женщин

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22 ноября в Рязани пройдет акция «С любовью к маме», приуроченная ко Дню матери. Взрослых дочерей приглашают привести в поликлинику ОКБ своих мам, чтобы вместе пройти осмотр на выявление факторов риска онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Акция – еще один повод напомнить женщинам, как важно регулярно посещать врача, а проверка на заболевания.

В комплексное обследование включено:

- мазок на а-типичные клетки;

- осмотр молочной железы;

- обследование в Центре здоровья;

- измерение артериального давления;

- анализ крови на глюкозу и холестерин.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Записаться на акцию можно в городской поликлинике ОКБ с 10:00 до 13:00. При себе иметь паспорт и полис. Предварительная запись по телефону 8 (4912) 36-95-00.

Отмечается, что акция «С любовью к маме» состоится в поликлинике областной клинической больницы для прикрепленного населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU