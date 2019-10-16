Врачи рассказали, что помогает бороться с раком молочной железы
В 2018 году в Рязанской области врачи выявили 576 случаев злокачественных новообразований молочной железы, из них большая часть (415) на первом и второй стадии. За девять месяцев текущего года зафиксированы уже 447 случаев, из них на ранних стадиях 313. Такие цифры приводит региональное министерство здравоохранения.
— Выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях дает возможность раннего начала лечения, что, в свою очередь, даст хорошие результаты и увеличит шансы на выздоровление, — отметил главный врач больницы№8 Александр Миров.
По словам врача, скрининг злокачественных новообразований подразумевает выявление опухолей у людей на бессимптомной стадии. А уже потом начинается борьба как с самими онкозаболеваниями, так и с их нежелательными последствиями. Другими словами, на предотвращение онкологических заболеваний вообще, и смертности от них, в частности.
Особо отмечается, что именно акушеры-гинекологи вносят большой вклад в раннюю диагностику рака молочной железы. Важно, чтобы в борьбе с болезнью было отлажено взаимодействие и взаимопонимание между онкологами и акушерами-гинекологами.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Долой пиццу и наггетсы! Рязанцам рассказали, как не заболеть раком
Роспотребнадзор рассказал, от каких продуктов рязанцам нужно отказаться, чтобы не заболеть раком (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU