2019-10-14T15:18:51+03:00
Здоровье

Долой пиццу и наггетсы! Рязанцам рассказали, как не заболеть раком

Роспотребнадзор опубликовал памятку по профилактике онкологических заболеваний
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На развитие рака может влиять и безобидная с виду пицца.На развитие рака может влиять и безобидная с виду пицца.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Каждая шестая смерть в мире связана с онкологическими заболеваниями, сообщает управление Роспотребнадзора по Рязанской области. Только в прошлом году официально зарегистрированы 9,6 млн человек, умерших от злокачественных новообразований.

Самые распространенные виды рака по итогам 2018 года:

- рак легких (2,09 млн случаев смерти);

- рак молочной железы (2,09 млн);

- рак толстой и прямой кишки (1,80 млн);

- рак предстательной железы (1,28 млн);

- рак кожи (немеланомный) (1,04 млн);

- рак желудка (1,03 млн).

Как отмечает рязанский Роспотребнадзор, почти 30% всех случаев онкологических заболеваний связаны с нездоровым питанием, малой физической активностью, а также употреблением табака и алкоголя. Более того, ученые уверены, что колоректальному раку (злокачественная опухоль толстой кишки и ее придатка) больше подвержены те люди, которые чрезмерно потребляют красное мясо. Свыше 100 граммов мяса в день повышает риск развития опухоли до 17%.

Но и это еще не все. На развитие рака, по данным Роспотребнадзора, влияют следующие продукты глубокой переработки:

- колбаса;

- наггетсы;

- пицца и другие.

КАК СНИЗИТЬ РИСК ЗАБОЛЕВАНИЯ РАКОМ

Для профилактики онкологии нужно отказаться от курения и алкоголя, меньше есть красного мяса, а лучше заменить его птицей или рыбой. Кроме того, рыбий жир может снизить риск возникновения новообразований.

«Ешьте больше овощей и фруктов, так как пищевые волокна обладают онкопротективным эффектом», — говорится в сообщении рязанского Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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