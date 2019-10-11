Владимир Путин отметил заслуги главного онколога Рязанской области

СЕГОДНЯ 09:50 2019-10-11T09:50:19+03:00

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Главному врачу рязанского онкологического диспансера Михаилу Рязанцеву присвоено Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ. Соответствующий Указ подписал президент России Владимир Путин.

«Михаил Евгеньевич с 2005 года возглавляет онкологический диспансер. Ведет активную хирургическую деятельность, с успехом использует в работе современные методы лечения, в совершенстве владеет всеми видами экстренной и плановой помощи гинекологическим больным», — говорится в сообщении регионального министерства здравоохранения.

ДОСЬЕ «КП»

Михаил Евгеньевич Рязанцев - врач высшей квалификации, главный внештатный онколог министерства здравоохранения Рязанской области.

В 1983 году окончил рязанский медицинский институт.

Общий медицинский стаж - 37 лет.

Награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения РФ» и Памятным знаком губернатора Рязанской области «Благодарность от земли Рязанской».

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ИСТОЧНИК KP.RU