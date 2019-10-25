Главный онколог Рязанской области рассказал, как снизить риск развития рака

СЕГОДНЯ 17:42 2019-10-25T17:48:59+03:00

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Чтобы снизить риск развития рака, нельзя оставлять без внимания хронические заболевания, которые могут привести к возникновению злокачественных новообразований. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области со ссылкой на главного онколога региона Михаила Рязанцева.

— Гастриты, язвенная болезнь желудка, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких – Ред.), хронические воспалительные заболевания женских и мужских половых могут являться факторами риска, — напоминает специалист. — Кроме этого вероятность развития рака повышают хронический стресс, малоподвижный образ жизни, жирная и вредная пища, курение и ожирение.

По словам главного онколога, чтобы минимизировать риск развития меланомы (рак кожи), нужно меньше находиться на солнце, не травмировать родинки и забыть про солярий навсегда. Кроме того, если невус (родинка) увеличился, изменил цвет или появились новообразования — сигнал к тому, что нужно срочно обратиться к врачу.

— Немаловажную роль играет наследственный фактор и внимание к себе и своему здоровью, — продолжает Михаил Рязанцев. — К примеру, ранний диагноз рака или предраковых состояний никаких клинических проявлений не имеет, поэтому нужно обязательно проходить профилактическое обследование раз в два года. Важно диагностировать заболевание на ранней стадии.

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ИСТОЧНИК KP.RU