Юные фигуристы Рязани получили подарки с автографами от Александры Трусовой

СЕГОДНЯ 11:44 2019-12-03T11:56:34+03:00

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На льду Дворца спорта «Олимпийский» состоялось вручение памятных подарков от чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию на коньках Александры Трусовой. Об этом сообщил сайт регионального минспорта.

Дело в том, что одна из воспитанниц ДС «Олимпийский», Софья, смогла поддержать Трусову непосредственно на трибунах катка 15-16 ноября. В Москве в эти дни прошел этап Гран-при по фигурному катанию на коньках «Кубок Ростелекома». Софья привезла для всех друзей из своей группы, которую тренирует та же Ольга Шевцова, которая была и первым тренером у будущей чемпионки, памятные подарки с автографами титулованной спортсменки.

В ответ, через Софью, юные рязанские фигуристы пожелали удачи Александре Трусовой. Главное – победы в итальянском Турине, где состоится финал Гран-при по фигурному катанию на коньках. А самым ярким пожеланием стало «Саша – жги!»

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Сейчас Саша Трусова живет в Москве, а когда жила в Рязани, в микрорайоне Недостоево, что на другом конце города от дворца спорта «Олимпийский», вставать ей ради тренеровок приходилось очень рано. Однажды по дороге Саша спросила папу: «Когда я выиграю Олимпийские игры, мне можно будет не вставать так рано?». Он был вынужден согласиться (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU