Юные фигуристы Рязани получили подарки с автографами от Александры Трусовой
На льду Дворца спорта «Олимпийский» состоялось вручение памятных подарков от чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию на коньках Александры Трусовой. Об этом сообщил сайт регионального минспорта.
Дело в том, что одна из воспитанниц ДС «Олимпийский», Софья, смогла поддержать Трусову непосредственно на трибунах катка 15-16 ноября. В Москве в эти дни прошел этап Гран-при по фигурному катанию на коньках «Кубок Ростелекома». Софья привезла для всех друзей из своей группы, которую тренирует та же Ольга Шевцова, которая была и первым тренером у будущей чемпионки, памятные подарки с автографами титулованной спортсменки.
В ответ, через Софью, юные рязанские фигуристы пожелали удачи Александре Трусовой. Главное – победы в итальянском Турине, где состоится финал Гран-при по фигурному катанию на коньках. А самым ярким пожеланием стало «Саша – жги!»
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Сейчас Саша Трусова живет в Москве, а когда жила в Рязани, в микрорайоне Недостоево, что на другом конце города от дворца спорта «Олимпийский», вставать ей ради тренеровок приходилось очень рано. Однажды по дороге Саша спросила папу: «Когда я выиграю Олимпийские игры, мне можно будет не вставать так рано?». Он был вынужден согласиться (ПОДРОБНОСТИ)
ИСТОЧНИК KP.RU