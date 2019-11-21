Игрушки с победного для Трусовой Гран-при отправились в Рязань
В Рязани некоторые юные фигуристки из секции, где занималась Александра Трусова, получат игрушки с ее автографом – из тех, что зрители бросили на лед победительнице московского этапа Гран-при. Об этом сама Русская ракета рассказала в интервью «Спорт-Экспрессу»:
- На эти соревнования приезжали наши друзья из Рязани, и их дочка Соня тоже занимается фигурным катанием. Мы с ней отобрали игрушки, я их подписала. Хочет их раздать подругам на катке.
Александра рассказала, что часть игрушек остается у нее и отправляется в комнату, которая вся ими завалена. Часть спортсменка отдает в детские дома.
Вячеслав Трусов, отец Александры, признался, что раздал друзьям все билеты, а сам смотрел за выступлением дочери по телевизору. В ответ на один из вопросов он сказал:
- Ей сложно. Оказалось, что дома не так уж легко выступать. Получилось так, что от повышенного внимания она устала даже больше, чем от самих соревнований.
Также Трусов-старший призвал тех, кто болеет за других фигуристок, проявлять поменьше негатива, так как Александра и ее близкие нормально воспринимают всех соперниц и хвалят их за успехи:
- Это же спорт - кто-то должен выиграть, а кто-то – проиграть, - заметил он.
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- Больше всего я люблю разучивать новые более сложные прыжки, потому что это интересно, это очень приятно, когда более сложный прыжок или другой элемент наконец-то получается, - признавалась спортсменка в эксклюзивном интервью рязанской «Комсомолке» (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU