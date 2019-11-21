Игрушки с победного для Трусовой Гран-при отправились в Рязань

СЕГОДНЯ 10:23 2019-11-21T10:28:52+03:00

Подписанные чемпионкой сувениры получат те, кто занимается фигурным катанием в ее родном городе

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В Рязани некоторые юные фигуристки из секции, где занималась Александра Трусова, получат игрушки с ее автографом – из тех, что зрители бросили на лед победительнице московского этапа Гран-при. Об этом сама Русская ракета рассказала в интервью «Спорт-Экспрессу»:

- На эти соревнования приезжали наши друзья из Рязани, и их дочка Соня тоже занимается фигурным катанием. Мы с ней отобрали игрушки, я их подписала. Хочет их раздать подругам на катке.

Александра рассказала, что часть игрушек остается у нее и отправляется в комнату, которая вся ими завалена. Часть спортсменка отдает в детские дома.

Вячеслав Трусов, отец Александры, признался, что раздал друзьям все билеты, а сам смотрел за выступлением дочери по телевизору. В ответ на один из вопросов он сказал:

- Ей сложно. Оказалось, что дома не так уж легко выступать. Получилось так, что от повышенного внимания она устала даже больше, чем от самих соревнований.

Также Трусов-старший призвал тех, кто болеет за других фигуристок, проявлять поменьше негатива, так как Александра и ее близкие нормально воспринимают всех соперниц и хвалят их за успехи:

- Это же спорт - кто-то должен выиграть, а кто-то – проиграть, - заметил он.

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- Больше всего я люблю разучивать новые более сложные прыжки, потому что это интересно, это очень приятно, когда более сложный прыжок или другой элемент наконец-то получается, - признавалась спортсменка в эксклюзивном интервью рязанской «Комсомолке» (подробнее).

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Сейчас Саша Трусова живет в Москве, а когда жила в Рязани, в микрорайоне Недостоево, что на другом конце города от дворца спорта «Олимпийский», вставать ей ради тренеровок приходилось очень рано. Однажды по дороге Саша спросила папу: «Когда я выиграю Олимпийские игры, мне можно будет не вставать так рано?». Он был вынужден согласиться (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU