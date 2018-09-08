Бывший тренер фигуристки Саши Трусовой, переписавшей мировые рекорды: Эта спортсменка всегда опережала всех на год

СЕГОДНЯ 14:46 2018-09-08T14:59:48+03:00

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Из литовского Каунаса не прекращают приходить приятные новости о российских спортсменах-юниорах. С 5 по 8 сентября там проходит этап серии юношеского Гран-при по фигурному катанию. На этих соревнованиях с успехом выступает Александра Трусова, которая родилась в Рязани и добивалась здесь первых спортивных результатов. Теперь она ставит рекорды, причем мировые и по три сразу - в короткой, произвольной программах и по общей сумме баллов. О восходящей звезде мирового спорта рассказывают на федеральных каналах и в СМИ, а Саше всего-то 14 лет.

В соревнованиях одиночниц в короткой программе она набрала 74,74 балла. Дальше – больше: в произвольной программе ей покорилась отметка 146,7 балла, а в сумме получилось 221,44.

Во время исполнения произвольной программы Александра впервые в истории женского фигурного катания исполнила четверной прыжок "лутц". До этого она же же исполнила два четверных прыжка - сальхов и тулуп, тоже первой в истории женского фигурного катания.

Сейчас Саша Трусова живет в Москве, а когда жила в Рязани, в микрорайоне Недостоево, что на другом конце города от дворца спорта «Олимпийский», вставать ей ради тренеровок приходилось очень рано. Однажды по дороге Саша спросила папу: «Когда я выиграю Олимпийские игры, мне можно будет не вставать так рано?». Он был вынужден согласиться.

Тем не менее, по словам родителей, Сашу не приходилось заставлять ходить на тренировки. Было бы достаточно одного ее слова, и о фигурном катании все бы забыли. Фигуристка рассказала, что научилась любить спорт благодаря своим первым тренерам: в начале она занималась у Ольги Шевцовой, а затем, в старшей группе - у Ларисы Мелковой. Лариса Николаевна рассказала корреспонденту "КП", что гордится успехами спортсменки и вспомнила, как она работала с ней в Рязани:

- Эта девочка пришла заниматься фигурным катанием в пять лет. И она сразу показывала очень хорошие результаты - ее перевели в старшую группу несмотря на то, что она была на год младше. Она очень целеустремленная и способная. Можно сказать, что всегда опережала всех на год. У нее отличные прыжковые данные. Конечно нельзя сказать, что такой сложный прыжок никто не делает. Но важно ведь выполнить его именно на соревновании. И ей это удалось. Прыжки всегда были ее сильным местом. Она получает удовольствие, когда хорошо делает их, когда учит что-то новое. Она понимает свои спортивные цели и всегда стремится выполнить больше них. Она пришла к нам стеснительным ребенком, но в спорте она показала, что очень коммуникабельный человек. Тем более что в спорте она все всем доказывала на льду.

Сейчас спортсменка занимается у Этери Тутберидзе. Среди ее воспитанников – олимпийская чемпионка Юлия Липницкая и чемпионка мира Евгения Медведева.

- Поздравляем Сашу и всю команду тренеров группы Этери Тутберидзе, - написал глава федерации фигурного катания на коньках в России Александр Горшков. - Трусова уже исполняла четверные прыжки и в прошлом году, но с четверным лутцем она взошла на новую ступень фигурного катания. Пусть этот элемент пока и несовершенен, но он выполнен.

Мама Александры Светлана рассказывает:

- Примером для себя Саша выбрала Женю Медведеву, и это, мы считаем, хорошо. Женя - трудяга и отличный пример настоящего спортивного и чемпионского характера. На таких людей и надо равняться.

Саша Трусова поделилась с корреспондентом «КП», что если бы встретилась с президентом федерации международного катания, то попросила бы его на выступлениях помимо короткой и произвольной программы добавить еще одну часть – элементы:

- В рамках такого состязания спортсмены делают две попытки сольного прыжка и две попытки каскада, а затем катают спецдорожку и вращение. За каждую попытку ставятся баллы и считается сумма лучшего сольного, лучшего каскада и дорожки с вращением.

К слову, с элементами у самой Александры проблем нет. Самый сложный четверной лутц ей под силу даже после каскада из четверного и тройного тулупов. В 2019 году Александре исполнится 15 лет, а значит, вполне возможно, скоро мы увидим ее на соревнованиях во взрослой сборной. Тем более, сама Татьяна Тарасова, легендарный российский и советский тренер, отметила, что спортсменка движется в правильном направлении и обязательно покажет еще более впечатляющие результаты.

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13-летняя спортсменка в интервью «Комсомолке» рассказала, кем мечтает стать, почему соревнуется сама с собой и о чем хочет попросить президента федерации. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

СПРАВКА «КП»

Трусова Александра Вячеславовна

Дата рождения: 23 июня 2004 года (Рязань)

Россия: сборная России 2017/18

Москва: сборная Москвы 2017/18

Клуб: ЦСО «Самбо-70», отделение «Хрустальный» (Москва)

Тренер: Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков. Хореограф: Даниил Глейхенгауз

Результаты:

Сезон 2018/19

ЮГП в Литве 2018 - 1 (221.44)

Сезон 2017/18

Юниорский чемпионат мира 2018 - 1 (225.52)

Финал Кубка России 2018 - 2 кмс (208.92)

Первенство России 2018 - 1 (212.09)

Финал ЮГП 2017 - 1 (205.61)

V этап Кубка России 2017 - 2 кмс (204.70)

III этап Кубка России 2017 - 1 кмс (199.30)

ЮГП в Беларуси 2017 - 1 (196.32)

ЮГП в Австралии 2017 - 1 (197.69)

Сезон 2016/17

Соревнования на призы президента ФФКК Москвы 2017 - 2 (190.79)

Первенство России (ст. вз.) 2017 - 2 (195.65)

Первенство России (мл. вз.) 2017 - 3 ст.вз. (240.67)

Первенство Москвы (ст. вз.) 2017 - 4 кмс (178.34)

Финал Кубка России 2017 - 3 кмс (190.89)

Первенство России 2017 - 4 (194.60)

Первенство Москвы (мл. вз.) 2017 - 2 ст.вз. (245.56)

V этап Кубка России 2016 - 2 кмс (186.24)

Мемориал С. Волкова 2016 - 1, 1сп. (184.06)

II этап Кубка России 2016 - 3 кмс (184.54)

Открытое первенство Москвы 2016 - 3 кмс (172.86)

Сезон 2015/16

Первенство России (мл. вз.) 2016 - 5 ст.вз. (221.24)

Первенство Москвы (ст. вз.) 2016 - 9 кмс (166.38)

Первенство Москвы (мл. вз.) 2016 - 1 ст.вз. (228.19)

Tallinn Trophy 2015 - 2 adv-nov. (113.11)

Мемориал С. Волкова 2015 - 5, 1сп. (159.42)

Открытый Кубок ФФККМ 2015 - 4 кмс (156.56)

Сезон 2014/15

Первенство России (мл. вз.) 2015 - 3 мл.вз. (173.51)

Первенство Москвы (ст. вз.) 2015 - 21 кмс (129.77)

Первенство Москвы (мл. вз.) 2015 - 2 мл.вз. (182.67)

Мемориал С. Волкова 2014 - 1, 2сп. (122.96)

Сезон 2013/14

Первенство Москвы (мл. вз.) 2014 - 28 мл.вз. (25.66)