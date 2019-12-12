«Люблю папу, маму и хоккей»: впервые в Рязани пройдет хоккейный фестиваль

СЕГОДНЯ 16:40 2019-12-12T16:59:45+03:00

Ну какой же фестиваль без призов? Фото: пресс-служба администрации Рязани.

В нем могут принять участие дети в возрасте от 6 лет, а также родители, не имеющие противопоказаний к занятиям спортом. Состав команды - три человека

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Масштабный физкультурно-оздоровительный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» впервые пройдет в Рязани 11 января на ледовой площадке в Лесопарке. Начало мероприятия в 12.00.

Примечательно, что фестиваль пройдет при поддержке Федерации хоккея России, что придает ему особый статус. В нем смогут принять участие дети в возрасте от 6 лет, а также родители, имеющие разрешение врача. Состав команды - три человека. Каждый игрок должен быть экипирован клюшкой, коньками и шлемом. Если ее нет, на время матча им будет выдана необходимая экипировка. Причем вратарскую организаторы запретили: будет использоваться облегченная шайба.

Дивизионы фестиваля:

1. Дивизион «Спортивные школы» - состав команды: 3 мальчика в возрасте 10-12 лет (2007-2009 гг. рождения), являющиеся воспитанниками спортивных школ;

2. Дивизион «Спортивная семья» - состав команды: 1 или 2 ребенка (воспитанники спортивных школ) в возрасте от 6 до 15 лет, 1 или 2 родителя (папа или мама, бабушка или дедушка)

3. Дивизион «Семейный» - состав команды: 1 или 2 ребенка в возрасте от 6 до 15 лет, 1 или 2 родителя (папа или мама, бабушка или дедушка)

4. Дивизион «В валенках» - состав команды: 1 или 2 ребенка в возрасте от 6 до 15 лет, 1 или 2 родителя (папа или мама, бабушка или дедушка) – основное условие дивизиона – играть в валенках.

Победители каждого дивизиона награждаются призами на команду. Все подробности можно узнать здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU