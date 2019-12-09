Стопроцентный результат на выезде: ХК «Рязань» одержал четвертую победу

СЕГОДНЯ 19:32 2019-12-09T19:32:00+03:00

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ХК «Рязань» в очередном туре ВХЛ взял верх в Караганде с минимальным перевесом в счете 2:1. Жесткость противостояния можно определить по обилию красного цвета в текстовой трансляции – этим цветом выделяются удаления. 44 минуты на двоих – таков пассив этой встречи. В активе – настырность гостей и неуемное желание победить.

Шайба пересекла линию ворот впервые только на экваторе матча – на 27 минуте Эдгарс Кулда распечатал ворота Сергея Денисова. Гости отличились на 15 секунде третьего игрового отрезка – это сделал Георгий Сергеенко. Затем в дело вступил капитан «горожан: Владимир Карпов вспомнил поговорку про железо и быстренько преимущество удвоил. 2:1, не смотря на титанические усилия хозяев льда ( в третьем периоде в створ ворот Денисова шайба летела 44 раза), цифры не табло не изменились.

Отметим, что в позапрошлом туре ХК «Рязань» победил «Номад» (Нур-Султан) по буллитам 1:0. И теперь все болельщики в ожидании продолжения победной серии на домашнем льду. Таким образом, подопечные Дмитрия Крамаренко, опровергая все прогнозы, едут в Рязань со стопроцентным результатом – 4 победы из четырех возможных.

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ИСТОЧНИК KP.RU