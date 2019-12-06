2019-12-06T20:45:11+03:00
Спорт

ХК «Рязань» совершил маленькое чудо, второе кряду

Что это – адреналин, связанный с приходом нового тренера, или положительная динамика рязанского клуба – станет ясно уже в ближайшее время
Антон ВОХЕЧ
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Это называется "Все в одном кадре". Фото: группа ХК "Рязань" ВКонтакте.Это называется "Все в одном кадре". Фото: группа ХК "Рязань" ВКонтакте.
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ХК «Рязань» выиграл в Усть-Каменогорске у местного «Торпедо» 3:1. И если в сезоне прошлом это не считалось каким-то экстраординарным событием, то в этом все иначе. Новый главный тренер Дмитрий Крамаренко скажет потом, что это «командная победа с первой до последней секунды».

Индивидуально выделим Вячеслава Муштаева, положившим своим точным броском начало виктории в соседнем Казахстане, а затем и установившем статус-кво в этом матче. Георгия Сергеенко надо тоже отметить. Хотя бы только за то, что вселил неуверенность в хозяев льда.

Это вторая кряду победа рязанской команды, игроки которой, мы уверены, соскучились по «чепчикам в воздухе». И это однозначно заслуга преданных болельщиков, ибо они, как и положено «и в горе, и в радости», но никак не тех, кто согласно своим служебным обязанностям должен вдохновлять на спортивные подвиги.

Говорить о персоне Дмитрия Крамаренко как о спасителе рязанского хоккея явно преждевременно, но… Еще раз хотим напомнить его слова о «командной победе». Да, в хоккее всегда проигрывает тренер, а побеждает команда. И «горожане» должны помнить о том, что даже самый стильный галстук в качестве подарка своему наставнику менее важен ему, чем самая неубедительная, но победа. Кто знает о хоккее многое – тот поймет, что мы имели в виду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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