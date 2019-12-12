2019-12-12T18:01:40+03:00
Спорт

Снег готов: в центре города все-таки проведут фестиваль «Катай, Рязань!»

На праздник музыки и спорта приедут сильнейшие сноубордисты и диджеи
Мария БЛИНОВА
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В субботу, 14 декабря, на площади Ленина пройдет фестиваль музыки и спорта «Катай, Рязань!», организованный Федеральным агентством по туризму, сообщает пресс-служба горадминистрации. Напомним, что из-за этого здесь перекроют движение – вплоть до утра воскресенья.

На фестиваль приедут сильнейшие сноубордисты, выступающие в дисциплине Jibbing. Мастера покажут настоящее шоу, кроме этого здесь проведут и соревнования. Снег для этого на площади Ленина появился еще в четверг.

Понадобится он и для выступлений 30 профессионалов на специальных трамплинах и фигурах. Причем эти трюки будут сопровождаться музыкой – за пультом DJ Rich и DJ Chell.

По завершении шоу и подведения итогов состязаний на сцену выйдут рязанские группы Mexican Аirlines и Оf titans and men. А в 21.10 начнется концерт хэдлайнера вечера рэп-исполнителя ST (Александр Степанов).

Весь день на площади будут работать точки продажи еды и горячих напитков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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