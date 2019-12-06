2019-12-06T07:17:25+03:00
Общество

На фестиваль огня и света в Новый год в Рязани потратят около 4 млн рублей

Огненное шоу пройдет на Лыбедском бульваре три дня подряд. Им и закроют проект «Рязань – Новогодняя столица 2020»
Яков РЫКОВ
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Исполнителю необходимо представить не менее трех показов театров огня и коллективов файер-шоу.Исполнителю необходимо представить не менее трех показов театров огня и коллективов файер-шоу.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Администрация «Лесопарка» объявила о поиске исполнителей для проведения фестиваля огня и света в рамках проекта «Рязань – Новогодняя столица 2020». Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок. Начальная стоимость контракта — 3 900 000 рублей.

Пройти огненное шоу должно на Лыбедском бульваре вечером 5, 6 и 7 января 2020 года. Согласно аукционной документации, исполнитель обязан подготовить тематическую подборку музыки хронометражем не менее 2,5 часов для трансляции с помощью паркового радио. В качестве музыкальных предпочтений чиновники указывают: новогодние композиции в стилях поп, рок-н-ролл, твист, а также экспериментальную интерпретацию, произведения середины ХХ века и советской эстрады.

Кроме того, необходимо организовать три самостоятельных лазерных шоу:

- новогодняя тематика с показом логотипа Новогодней столицы Рязани 2020 и главных персонажей проекта – Забавы Путятишны, Рязанского косопуза, Авдотьи Рязаночки и Евпатия;

- космическая тематика;

- лучевое шоу.

Все номера должны быть синхронизированы со звуковым и световым оборудованием, установленным на сцене.

Что касается огненного шоу, то исполнителю необходимо представить не менее трех показов театров огня и коллективов файер-шоу. Общее количество – не менее девяти показов. Продолжительность каждого – 10-15 минут.

Каждое огненно-пиротехнического шоу должно включать использование красочных костюмов, дополнительного реквизита и декораций. Оформление площадки огненными чашами. Применение разнообразного огненного реквизита (веера, пои, веревки, обручи, даблы, скакалки и другое).

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Главное отличие от той афиши, которая была в ходу прежде, - наличие времени мероприятий (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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