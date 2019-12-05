Площадь Ленина в Рязани за месяц перекроют трижды

СЕГОДНЯ 11:14 2019-12-05T11:28:21+03:00

Первый из таких сюрпризов горожанам преподнесли 5 декабря, оповестив уже по факту

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Администрация Рязани сообщила о нескольких периодах, когда площадь Ленина будет перекрыта для проведения праздничных мероприятий. Первый из таких «сюрпризов» горожанам преподнесли уже утром 5 декабря, оповестив уже по факту. Уберут ограждения теперь только в 5.00 8 декабря, после открытия «Новогодней столицы».

К счастью, проехать нельзя будет только по улице Горького (за памятником Ленину и новому проезду), а Первомайский проспект на этом участке останется открытым. Так или иначе, на пропускной способности улиц в то время, когда весь город и так стоит в пробках, положительно ограничение движения транспорта не скажется.

Остальные перекрытия:

- с 23.00 10 декабря до 24.00 15 декабря (ради фестиваля спорта и музыки);

- с 21.00 30 декабря до 16.00 1 января.

ИСТОЧНИК KP.RU