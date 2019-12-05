Площадь Ленина в Рязани за месяц перекроют трижды
Администрация Рязани сообщила о нескольких периодах, когда площадь Ленина будет перекрыта для проведения праздничных мероприятий. Первый из таких «сюрпризов» горожанам преподнесли уже утром 5 декабря, оповестив уже по факту. Уберут ограждения теперь только в 5.00 8 декабря, после открытия «Новогодней столицы».
К счастью, проехать нельзя будет только по улице Горького (за памятником Ленину и новому проезду), а Первомайский проспект на этом участке останется открытым. Так или иначе, на пропускной способности улиц в то время, когда весь город и так стоит в пробках, положительно ограничение движения транспорта не скажется.
Остальные перекрытия:
- с 23.00 10 декабря до 24.00 15 декабря (ради фестиваля спорта и музыки);
- с 21.00 30 декабря до 16.00 1 января.
ИСТОЧНИК KP.RU