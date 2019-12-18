В новогоднюю ночь в Рязани можно будет увидеть три больших фейерверка
Администрация Рязани опубликовала информацию о площадках, на которых на Новый год устроят фейерверк и огненно-пиротехнического шоу.
Всего таких площадок будет четыре. На трех из них салют мы сможем увидеть в прямо новогоднюю ночь, еще на одной – спустя два дня.
В ночь с 31 декабря на 1 января фейерверк запустят:
– перед культурно-досуговым центром «Октябрь» – в 1 час ночи.
– на площади Ленина – в 2 часа ночи;
– перед Дворцом культуры «Приокский» – в 3 часа ночи;
В Солотче же салют украсит небо 2 января. Его традиционно организуют на Монастырской площади в 18 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU