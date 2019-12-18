В новогоднюю ночь в Рязани можно будет увидеть три больших фейерверка

СЕГОДНЯ 19:51 2019-12-18T20:41:16+03:00

График составили так, что желающие могут успеть на все площадки

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Администрация Рязани опубликовала информацию о площадках, на которых на Новый год устроят фейерверк и огненно-пиротехнического шоу.

Всего таких площадок будет четыре. На трех из них салют мы сможем увидеть в прямо новогоднюю ночь, еще на одной – спустя два дня.

В ночь с 31 декабря на 1 января фейерверк запустят:

– перед культурно-досуговым центром «Октябрь» – в 1 час ночи.

– на площади Ленина – в 2 часа ночи;

– перед Дворцом культуры «Приокский» – в 3 часа ночи;

В Солотче же салют украсит небо 2 января. Его традиционно организуют на Монастырской площади в 18 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU