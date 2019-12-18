Рязанский губернатор рекомендовал предприятиям сделать 31 декабря выходным днем

СЕГОДНЯ 18:30 2019-12-18T18:33:16+03:00

Те, кому работать 21 числа не придется, смогут попасть на фестиваль «Рязанский пирожок» Фото: Ольга ПОШЕВЕЛЯ

Для сотрудников регионального правительства такой перенос уже утвержден

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Губернатор Рязанской области принял решение сделать 31 декабря выходным для регионального правительства. Взамен государственные служащие кабмина будут работать в ближайшую субботу, 21 декабря. Соответствующее распоряжение Николай Любимов уже подписал.

В то же время глава области рекомендовал в центральных исполнительных органах власти региона сделать то же самое, сообщает пресс-служба правительства.

– В целях рационального использования рабочего времени перед праздниками губернатор рекомендует принять аналогичное решение руководителям организаций и предприятий. Там, где такой перенос возможен без нарушения техпроцессов, – говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU