Рязанский губернатор рекомендовал предприятиям сделать 31 декабря выходным днем
Губернатор Рязанской области принял решение сделать 31 декабря выходным для регионального правительства. Взамен государственные служащие кабмина будут работать в ближайшую субботу, 21 декабря. Соответствующее распоряжение Николай Любимов уже подписал.
В то же время глава области рекомендовал в центральных исполнительных органах власти региона сделать то же самое, сообщает пресс-служба правительства.
– В целях рационального использования рабочего времени перед праздниками губернатор рекомендует принять аналогичное решение руководителям организаций и предприятий. Там, где такой перенос возможен без нарушения техпроцессов, – говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU