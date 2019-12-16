Перед Новым годом в Рязани пройдет подряд 4 ярмарки выходного дня

СЕГОДНЯ 13:43 2019-12-16T13:43:08+03:00

Затем они уйдут на каникулы – на все праздники

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Перед Новым годом в Рязани пройдет настоящий марафон ярмарок выходного дня. Торговля будет идти подряд 4 дня, сообщила пресс-служба областного минсельхоза.

Старт в пятницу, 27 декабря, затем ярмарки работают ежедневно – включая понедельник, 30 число. После они откроются лишь в 2020 году: в субботу, 11 января.

Напомним, что ярмарки выходного дня расположены на четырех площадках:

– напротив Центрального рынка (со стороны улицы Маяковского);

– перед ЦНТИ (Московский район);

– около КДЦ «Октябрь» (Песочня);

– рядом с ТЦ «КИТ» (Канищево).

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Торговля на них будет идти вплоть до 31 декабря (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU