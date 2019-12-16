Перед Новым годом в Рязани пройдет подряд 4 ярмарки выходного дня
Перед Новым годом в Рязани пройдет настоящий марафон ярмарок выходного дня. Торговля будет идти подряд 4 дня, сообщила пресс-служба областного минсельхоза.
Старт в пятницу, 27 декабря, затем ярмарки работают ежедневно – включая понедельник, 30 число. После они откроются лишь в 2020 году: в субботу, 11 января.
Напомним, что ярмарки выходного дня расположены на четырех площадках:
– напротив Центрального рынка (со стороны улицы Маяковского);
– перед ЦНТИ (Московский район);
– около КДЦ «Октябрь» (Песочня);
– рядом с ТЦ «КИТ» (Канищево).
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ИСТОЧНИК KP.RU