Елочные базары заработали в трех точках Рязани

СЕГОДНЯ 13:14 2019-12-16T13:14:12+03:00

Торговля на них будет идти вплоть до 31 декабря

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В Рязани открылись елочные базары, сообщает пресс-служба горадминистрации. По информации городского управления экономического развития, продажа натуральных деревьев организована на трех площадках – в Московском районе, Песочне и на улице Высоковольтной.

Елки, сосенки и хвойный лапник можно приобрести по адресам:

– на улице Высоковольтной около дома №37 (в ста метрах от автошколы);

– на улице Крупской, у дома №17 (рядом с ЦНТИ);

– на улице. Новоселов, у дома №13 (перед КДЦ «Октябрь»).

Елочные базары будут работать вплоть до 31 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU