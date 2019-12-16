Елочные базары заработали в трех точках Рязани
В Рязани открылись елочные базары, сообщает пресс-служба горадминистрации. По информации городского управления экономического развития, продажа натуральных деревьев организована на трех площадках – в Московском районе, Песочне и на улице Высоковольтной.
Елки, сосенки и хвойный лапник можно приобрести по адресам:
– на улице Высоковольтной около дома №37 (в ста метрах от автошколы);
– на улице Крупской, у дома №17 (рядом с ЦНТИ);
– на улице. Новоселов, у дома №13 (перед КДЦ «Октябрь»).
Елочные базары будут работать вплоть до 31 декабря.
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ИСТОЧНИК KP.RU