Роспотребнадзор рязанцам: как выбрать натуральную новогоднюю елку

СЕГОДНЯ 07:28 2019-12-16T07:30:26+03:00

Специалисты рассказали, на что нужно обязательно обратить внимание при выборе живого дерева

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Региональный Роспотребнадзор дал совет рязанцам, как выбрать натуральную новогоднюю елку.

«Натуральные ель или сосна создают в доме неповторимый хвойный аромат, — отмечают специалисты Роспотребнадзора. — Более пушистая сосна может простоять больше, чем ель. При выборе живого дерева обратите внимание на его внешний вид – хвойный наряд должен быть слегка маслянистым на ощупь, ярко-зеленого цвета и источать при этом душистый запах. Если дерево старое, веточки обламываются с треском, а на стволе плесень, грибки. Если на срезе ствола имеется заметная темная каемка шириной несколько сантиметров, такая елка очень скоро погибнет».

Перед покупкой специалисты советуют взять ель за середину ствола и ударить нижней частью о землю. Если с елки осыплется много иголок, можно смело возвращать ее и искать новую.

ВАЖНО!

Если елка долгое время хранилась на морозе, то вносить ее сразу в теплое помещение не нужно. Резкий перепад температур значительно сократит время жизни дерева.

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ИСТОЧНИК KP.RU