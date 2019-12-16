2019-12-16T07:30:26+03:00
Общество

Роспотребнадзор рязанцам: как выбрать натуральную новогоднюю елку

Специалисты рассказали, на что нужно обязательно обратить внимание при выборе живого дерева
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Региональный Роспотребнадзор дал совет рязанцам, как выбрать натуральную новогоднюю елку.Региональный Роспотребнадзор дал совет рязанцам, как выбрать натуральную новогоднюю елку.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Региональный Роспотребнадзор дал совет рязанцам, как выбрать натуральную новогоднюю елку.

«Натуральные ель или сосна создают в доме неповторимый хвойный аромат, — отмечают специалисты Роспотребнадзора. — Более пушистая сосна может простоять больше, чем ель. При выборе живого дерева обратите внимание на его внешний вид – хвойный наряд должен быть слегка маслянистым на ощупь, ярко-зеленого цвета и источать при этом душистый запах. Если дерево старое, веточки обламываются с треском, а на стволе плесень, грибки. Если на срезе ствола имеется заметная темная каемка шириной несколько сантиметров, такая елка очень скоро погибнет».

Перед покупкой специалисты советуют взять ель за середину ствола и ударить нижней частью о землю. Если с елки осыплется много иголок, можно смело возвращать ее и искать новую.

ВАЖНО!

Если елка долгое время хранилась на морозе, то вносить ее сразу в теплое помещение не нужно. Резкий перепад температур значительно сократит время жизни дерева.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Чтобы не было мучительно больно

Роспотребнадзор рассказал рязанцам, как купить сладкий и безопасный новогодний подарок. К советам нужно отнестись очень серьезно (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязанской области объявлено метеопредупреждение
В Рязани юристы попыталась отсудить у клиента 400 тысяч рублей
В сгоревшем доме под Рязанью обнаружили труп мужчины
Роспотребнадзор рязанцам: как выбрать натуральную новогоднюю елку
Рэпер ST перед концертом в Рязани попил чаю в Константинове
Ноги не помещаются: рязанцу продали билеты в цирк на места, где невозможно сидеть
Рязанский боец ММА уничтожил соперника техническим нокаутом
На пожаре в Рязанской области погиб мужчина
В Рязанском районе пожилой мужчина умер на рыбалке
Первый в России. Создан экспертный совет при рязанском правительстве
Рязанцы в начале января в валенках сыграют в хоккей в Лесопарке
В Рязани покатались на сноубордах и по-десантному зажгли елку на центральной площади
The New York Times написала о выдворении американцев из Рязани
Сити-менеджер Рязани ответила на вопрос о незажженной елке
В ДТП на Южной окружной Рязани погибли два человека
В Рязани в субботу обнаружили труп пожилого мужчины
Рязанский конфуз с праздничной елкой попал в эфир «Вечернего Урганта»
Глава администрации Рязани рассказала о суммах, потраченных на «Новогоднюю столицу»
Стали известны имена будущих членов Общественной палаты Рязани
На Лыбедском бульваре заработал-таки каток
Центру здоровья при рязанской ОКБ исполнилось 10 лет
В Рязанской области начали изымать снюс
Прио-Внешторгбанк признан лучшим предприятием Рязанской области