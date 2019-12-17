Для рязанских сластен пройдет фестиваль «ПирожОК»
Гастрономический фестиваль «ПирожОК 2020» пройдет 21 декабря на улице Почтовой. На пешеходной улице города разместят 14 ярмарочных домиков. Именно в них гостям фестиваля предложат разнообразную хлебобулочную продукцию, в том числе – пирожки. Об этом рассказала пресс-служба горадминистрации.
В прошлом году в подобном фестивале приняли участие 10 предприятий – 9 из них стали победителями в различных номинациях. Гости фестиваля тогда дважды отстояли в очереди. Сейчас, чтобы получить жетоны на бесплатное угощение, нужно будет принять участие в разнообразных интерактивах, которые будут проходить вдоль улицы Почтовой.
Гостям фестиваля предстоит выбрать «самый вкусный» рязанский пирожок, а также проголосовать на конкурсе за «самый красивый пирог». Голосовать будут с использованием QR-кодов. Победители получат сертификаты на 20 тысяч рублей от ООО «Русские мельницы» - на эту сумму они смогут купить муку на этом предприятии.
На главной сцене у здания Главпочтамта запланирована большая развлекательная программа с участием творческих коллективов. Свои работы на Почтовой представят и мастера народно-художественных промыслов.
Фестиваль стартует в 12.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU