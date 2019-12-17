2019-12-17T18:42:23+03:00
Общество

Для рязанских сластен пройдет фестиваль «ПирожОК»

Предприятия-победители получат сертификаты на 20 тысяч рублей, а гости фестиваля – бесплатное угощение
Антон ВОХЕЧ
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21 декабря рязанские сластены оторвутся на Почтовой - их ждет бесплатное угощение. Фото: пресс-служба администрации Рязани.21 декабря рязанские сластены оторвутся на Почтовой - их ждет бесплатное угощение. Фото: пресс-служба администрации Рязани.
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Гастрономический фестиваль «ПирожОК 2020» пройдет 21 декабря на улице Почтовой. На пешеходной улице города разместят 14 ярмарочных домиков. Именно в них гостям фестиваля предложат разнообразную хлебобулочную продукцию, в том числе – пирожки. Об этом рассказала пресс-служба горадминистрации.

В прошлом году в подобном фестивале приняли участие 10 предприятий – 9 из них стали победителями в различных номинациях. Гости фестиваля тогда дважды отстояли в очереди. Сейчас, чтобы получить жетоны на бесплатное угощение, нужно будет принять участие в разнообразных интерактивах, которые будут проходить вдоль улицы Почтовой.

Гостям фестиваля предстоит выбрать «самый вкусный» рязанский пирожок, а также проголосовать на конкурсе за «самый красивый пирог». Голосовать будут с использованием QR-кодов. Победители получат сертификаты на 20 тысяч рублей от ООО «Русские мельницы» - на эту сумму они смогут купить муку на этом предприятии.

На главной сцене у здания Главпочтамта запланирована большая развлекательная программа с участием творческих коллективов. Свои работы на Почтовой представят и мастера народно-художественных промыслов.

Фестиваль стартует в 12.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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