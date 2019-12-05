Стартует большой гастрономический фестиваль «Кухня Рязанского края»

СЕГОДНЯ 14:09 2019-12-05T14:09:21+03:00

Рестораны и кафе предложат специально разработанные меню с уникальными блюдами и напитками

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В рамках мероприятий проекта «Рязань – новогодняя столица России 2020», 31 ресторан и кафе города Рязани предложат специально разработанные меню с уникальными блюдами и напитками.

В областном центре хватает «точек», в которых гастрономические концепции значительно разнятся. А теперь у них появилась возможность показать свое авторское видение традиционной рязанской кухни. Причем, они будут использовать продукты местных фермеров и производителей. По крайней мере, так утверждает пресс-служба городской администрации.

Участники фестиваля представят блюда как в гастрономических сетах, так и в отдельном специальном меню. Это будут горячие и холодные закуски, супы, горячие блюда, десерты и напитки.

Куда пойти и отведать «изюминки» рязанских поваров, можно узнать здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU