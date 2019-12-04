До конца года в Рязани откроют еще два ресторана «Макдональдс»
До конца декабря 2019 года в Рязани появятся еще два ресторана сети McDonald’s. Об этом сообщается на портале сети. В настоящее идет набор персонала.
Откроются точки питания по следующим адресам:
- Куйбышевское шоссе, 29а;
- Московское шоссе, 16.
Сейчас рестораны расположены на Первомайском проспекте, улице Советской Армии, Солотчинском шоссе, Московском шоссе, 21 и улице Мервинской.
Напомним, в конце октября в Рязани открылся третий ресторан американской сети KFC. Курицу от полковника Сандерса теперь можно отведать и в центре города (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU