СЕГОДНЯ 06:47 2019-12-04T06:47:04+03:00

До конца года в Рязани откроют еще два ресторана «Макдональдс». Фото: Андрей ЗАМАХИН

В настоящее сеть набирает персонал. Расположены пункты питания будут на Московском и Куйбышевском шоссе

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До конца декабря 2019 года в Рязани появятся еще два ресторана сети McDonald’s. Об этом сообщается на портале сети. В настоящее идет набор персонала.

Откроются точки питания по следующим адресам:

- Куйбышевское шоссе, 29а;

- Московское шоссе, 16.

Сейчас рестораны расположены на Первомайском проспекте, улице Советской Армии, Солотчинском шоссе, Московском шоссе, 21 и улице Мервинской.

Напомним, в конце октября в Рязани открылся третий ресторан американской сети KFC. Курицу от полковника Сандерса теперь можно отведать и в центре города (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU